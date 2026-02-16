オンライン出張編集部「モチコミonline」第10回を3月14日（土）に開催　リリースから約3年、累計10回の開催を重ね、商業デビュー作家の創出を支援

株式会社セルシス

セルシスは、漫画家を志望する方がオンライン上で編集部にマンガの持ち込みができるイベント「モチコミonline」の第10回を、3月14日（土）に開催します。また、イベントに向けた持ち込み希望の受付を、本日2月16日（月）より開始します。

無料で参加できる定期開催のオンライン持ち込みイベント「モチコミonline」では、漫画雑誌やWEBコミックサイト、編集プロダクションへの業界横断的な持ち込みのマッチング機会が得られます。オンラインで出版社を横断して持ち込みのマッチングが行えるサービスは、業界初（*1）の取り組みとなります。セルシスは、漫画家志望者と編集者のマッチング機会をより増やし、漫画家を目指すクリエイターをサポートします。

■モチコミonline

https://mochicomi.mannavi.net/

「モチコミonline」は、オンラインで様々な編集部と持ち込みのマッチング機会が得られるため、直接出版社に作品を持ち込んだり、同人誌即売会で実施されている出張編集部への参加が、居住地や時間の問題で難しく、持ち込みの機会が限られていた方にもご活用いただけます。また、多数の編集者に持ち込みを申し込むことができ、事前にマンガ原稿の作品データの確認や、聞きたいアドバイスの方向性を伝えておくことができるため、お互いの希望に沿った濃密な打ち合わせが可能になり、効率よく多くの編集者からアドバイスをもらうことができます。現在、500名以上の漫画編集者、3,000人以上の漫画家志望者に利用登録いただいています。

■第10回「モチコミonline」開催情報

・持ち込み希望受付：2026年2月16日（月）～3月13日（金）21:00

・イベント開催日：2026年3月14日（土）9:00～24:00

・参加費用：無料

・詳細、参加についてはこちら：https://mochicomi.mannavi.net/

＊編集者によって、持ち込み希望を受け付けられる時間帯は異なります。

＊持ち込み希望の送信後、申請内容を確認の上、編集者が希望した場合のみ打ち合わせが実施されます。

＊マッチング後のオンライン打ち合わせは、Zoom等、編集者指定のオンライン会議サービスをご利用ください。

＊編集者との打ち合わせは最大30分間です。

■参加予定の編集部

「モチコミonline」に参加される編集者も、サービスの利用は無料です。法人・編集部の方のご参加もお待ちしています。

詳細については、以下のメールフォームからお問い合わせください。

https://www2.celsys.co.jp/inquiry/clipsolution/clipsolution.html

■「モチコミonline」を通じたデビュー情報

「モチコミonline」をきっかけに、連載や読切掲載へと繋がった漫画家が多数誕生しています。直近に商業デビューされた方についてご紹介いたします。

掲載媒体名：花丸漫画（最新vol.102にて最終回掲載・4月に電子コミックス発売予定）

作品名：ソルティキスと甘い恋 作家名：都アヤメ先生

https://www.hakusensha-e.net/store/group/hm-soltkis

掲載媒体名：花丸漫画（連載中）

作品名：秋に縋る春 作家名：はぎよし先生

https://www.hakusensha-e.net/store/group/hm-akinisu

掲載媒体名：花丸漫画（最新vol.102号より連載開始）

作品名：てぇてぇさせてよ秋良くん 作家名：山谷しき先生

https://www.hakusensha-e.net/store/group/hm-ttsaset

掲載媒体名：アサコミ（2025年12月30日（火）より連載開始）

作品名：孤島華宮の伝書蜂 作家名：みやのはる先生

https://asacomi.jp/series/1d16e85e3c38a

■前回開催時（第9回）のレポート

セルシス、オンラインでマンガの持ち込みができる「モチコミonline」第9回イベントレポートを公開

編集者との出会いから新連載・読切掲載に繋がった漫画家も続々誕生

https://www.celsys.com/topic/20251226

■スポンサー枠のご案内 ～クリエイターマーケットにおける貴社ブランドのプレゼンスを最大化～

漫画家志望者、クリエイター向けの媒体としてトップクラスのユーザー数を擁する「モチコミonline（オンライン出張編集部サイト）」・「マンナビ（マンガ賞/持ち込みポータルサイト）」・「イラスト・マンガ描き方ナビ（クリエイターのための情報サイト）」の運営を、スポンサーという形でご支援いただける企業様を募集しています。サイトトップページにマンガ賞告知や、作家募集といったバナーを設置できる等のスポンサー枠を提供しています。詳細については、以下のメールフォームからお問い合わせください。

https://www2.celsys.co.jp/inquiry/clipsolution/clipsolution.html

マンナビ

https://mannavi.net/

イラスト・マンガ描き方ナビ

https://www.clipstudio.net/oekaki

CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、世界の6,000万人以上が利用した（*2）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*1 業界初：2026年2月、出版社を横断してマンガ持ち込みのマッチングが行えるオンラインサービスとして（自社調べ）

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/