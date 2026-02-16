LABUBUがゴディバのチョコレートやドリンク、ソフトクリームに登場！「GODIVA × LABUBU」コレクション発売！

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「GODIVA × LABUBU」コレクションを2026年2月18日（水）より順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。

ベルギー王室御用達チョコレートブランドのゴディバと、POP MARTの有名なIP（Intellectual Property、知的財産）の一つである『THE MONSTERS』とのコラボレーション「GODIVA × LABUBU」コレクションを発売します。





今年100周年を迎えたゴディバは、1926年の創業以来、チョコレートを通じて人々を幸せにすることに注力し、卓越したクラフツマンシップを活かした想像力を刺激するチョコレートを創り続けてきました。『THE MONSTERS』は若い世代に愛されるIPであり、その前衛的な魅力で現代の若者文化のトレンドを絶えず形作っています。両ブランドの価値観を基に、『THE MONSTERS』に登場するLABUBUをデザインした、好奇心をかきたてる「GODIVA × LABUBU」コレクションが誕生しました。

■「GODIVA × LABUBU」コレクション

LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではの贅沢な味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせました。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめます。

「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」

ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせました。

「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」

LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットしました。

※3月上中旬より順次販売予定

「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」

ダークチョコレートガナッシュを、ダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせました。

「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」

ヘーゼルナッツのフィリングを、ミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせました。

「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」

ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートと、ティーカップ＆スプーンをセットしました。

※ゴディバ オンラインショップ限定 ※3月上中旬より順次販売予定

■商品概要

商品名：

「GODIVA × LABUBU」コレクション

販売期間：

2026年2月18日（水）～順次 ※無くなり次第終了

取扱店：

全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）

GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）

ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）

種類および価格（税込）：

「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」／3,888円

「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」／4,320円

※3月上中旬より順次販売予定

「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」／2,808円

「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」／2,808円

「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」／14,300円

※オンラインショップ限定

※3月上中旬より順次販売予定

■「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」

ヘーゼルナッツの芳醇な香りと、濃厚なチョコレートがとけ合う、贅沢な味わいのドリンクです。ヘーゼルナッツの香ばしさがふわりと広がり、チョコレートの深いコクとまろやかな甘みを引き立てます。なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げました。ほっとひと息つきたい時や、ご自身へのご褒美にもぴったりです。

オリジナルデザインのスリーブ付きで、手に取った瞬間から特別感を楽しめます。

■「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」

濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラスしました。ひと口目から広がる深いカカオのコクに、ナッツの豊かな風味が寄り添い、軽やかな食感が心地よいアクセントになっています。なめらかな口どけとザクッとしたコントラストが、味わいにリズムを生み、余韻まで贅沢に引き立てます。

オリジナルスリーブ＆金属製スプーン付きの特別仕様で、ご褒美の時間を贅沢に彩ります。

■商品概要

商品名：

「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」

販売期間：

2026年2月18日（水）～ ※無くなり次第終了

取扱店：

全国のショコリキサー取扱店

（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aLBC/）

※一部お取扱いのない店舗がございます

価格（税込）/内容量：

レギュラーサイズ 870円／270ml

ラージサイズ 980円／350ml

ホット 770円／240ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

商品名：

「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」

販売期間：

2026年2月18日（水）～ ※無くなり次第終了

取扱店：

全国のソフトクリーム取扱店

（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aLBS/）

※一部お取扱いのない店舗がございます

価格（税込）/内容量：

レギュラーサイズ 1,650円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）