LABUBUがゴディバのチョコレートやドリンク、ソフトクリームに登場！「GODIVA × LABUBU」コレクション発売！
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、「GODIVA × LABUBU」コレクションを2026年2月18日（水）より順次、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップにて販売いたします。
ベルギー王室御用達チョコレートブランドのゴディバと、POP MARTの有名なIP（Intellectual Property、知的財産）の一つである『THE MONSTERS』とのコラボレーション「GODIVA × LABUBU」コレクションを発売します。
「GODIVA × LABUBU」コレクション
「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」
「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」
■「GODIVA × LABUBU」コレクション
LABUBUをデザインしたオリジナルパッケージに、ゴディバならではの贅沢な味わいと、繊細なデザインのチョコレートを詰め合わせました。なめらかで余韻の続く口どけが楽しめます。
「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」
ポップアップボックスの引き出しに、ダークとミルクのG キューブ計5粒と、LABUBUのイラストが描かれたパール缶を詰め合わせました。
「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」
LABUBUをかたどった缶に、LABUBU形のミルクチョコレート2枚をセットしました。
※3月上中旬より順次販売予定
「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」
ダークチョコレートガナッシュを、ダークチョコレートで包んだ「マスターピース ダークチョコレート」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせました。
「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」
ヘーゼルナッツのフィリングを、ミルクチョコレートで包んだ「マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ」を、LABUBUをデザインしたオリジナルの缶に詰め合わせました。
「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」
ゴールドカラーのLABUBUのイラストが描かれたボックスに、LABUBU形のタブレットチョコレートと、ティーカップ＆スプーンをセットしました。
※ゴディバ オンラインショップ限定 ※3月上中旬より順次販売予定
■商品概要
商品名：
「GODIVA × LABUBU」コレクション
販売期間：
2026年2月18日（水）～順次 ※無くなり次第終了
取扱店：
全国のゴディバショップ（https://shop.godiva.co.jp/stores）
GODIVA cafe（https://www.godiva.co.jp/cafe/）
ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）
種類および価格（税込）：
「GODIVA × LABUBU チョコレート ポップアップボックス」／3,888円
「GODIVA × LABUBU ミルクチョコレート缶」／4,320円
※3月上中旬より順次販売予定
「GODIVA × LABUBU マスターピース ダークチョコレート 10粒入」／2,808円
「GODIVA × LABUBU マスターピース ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ 10粒入」／2,808円
「GODIVA × LABUBU チョコレート & ティーカップセット ギフトボックス」／14,300円
※オンラインショップ限定
※3月上中旬より順次販売予定
■「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」
ヘーゼルナッツの芳醇な香りと、濃厚なチョコレートがとけ合う、贅沢な味わいのドリンクです。ヘーゼルナッツの香ばしさがふわりと広がり、チョコレートの深いコクとまろやかな甘みを引き立てます。なめらかな口あたりの中に、ナッツのやさしい風味が重なり、飲み進めるほどに豊かな余韻が続く一杯に仕上げました。ほっとひと息つきたい時や、ご自身へのご褒美にもぴったりです。
オリジナルデザインのスリーブ付きで、手に取った瞬間から特別感を楽しめます。
■「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」
濃厚なダークチョコレートソフトに、ローストヘーゼルナッツの香ばしさとフィアンティーヌのサクサク感をプラスしました。ひと口目から広がる深いカカオのコクに、ナッツの豊かな風味が寄り添い、軽やかな食感が心地よいアクセントになっています。なめらかな口どけとザクッとしたコントラストが、味わいにリズムを生み、余韻まで贅沢に引き立てます。
オリジナルスリーブ＆金属製スプーン付きの特別仕様で、ご褒美の時間を贅沢に彩ります。
■商品概要
商品名：
「GODIVA × LABUBU ヘーゼルナッツ ダークチョコレート」
販売期間：
2026年2月18日（水）～ ※無くなり次第終了
取扱店：
全国のショコリキサー取扱店
（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aLBC/）
※一部お取扱いのない店舗がございます
価格（税込）/内容量：
レギュラーサイズ 870円／270ml
ラージサイズ 980円／350ml
ホット 770円／240ml
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）
商品名：
「GODIVA × LABUBU ダークチョコレート ソフトクリーム」
販売期間：
2026年2月18日（水）～ ※無くなり次第終了
取扱店：
全国のソフトクリーム取扱店
（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aLBS/）
※一部お取扱いのない店舗がございます
価格（税込）/内容量：
レギュラーサイズ 1,650円
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）