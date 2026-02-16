名古屋市が名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、名古屋市総務局行政DX推進部デジタル改革推進課がクラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

名古屋市は、ものづくり産業を中核として発展してきた国内有数の大都市として、自動車産業をはじめとする世界水準の先端技術が集積し、日本の産業を支える重要な役割を果たしています。鉄道・高速道路・名古屋港などの充実した交通インフラを備えた広域交流の結節点であるとともに、リニア中央新幹線の開業に向けた名古屋駅周辺のまちづくりをはじめ、さまざまな都市基盤整備を着実に進めています。

また、都心のにぎわい創出や文化・芸術振興に加え、新たな路面公共交通システムSRTの導入や、中小企業のDX推進支援など、先端技術を活用した新たな価値創造に積極的に取り組んでいます。

こうした中、名古屋市総務局行政DX推進部デジタル改革推進課はこのたび、クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入することを決定しました。

ホットプロファイルは、名刺情報を起点に人脈データをクラウド上で一元管理・可視化し、組織内外のつながりを戦略的に活用できるツールです。名古屋市総務局行政DX推進部デジタル改革推進課では、ホットプロファイルを、人脈情報を組織横断的かつ継続的に活用するための人脈データベース基盤（インフラ）として位置づけ、人的ネットワークの高度な管理と活用を推進します。

■名古屋市について

https://www.city.nagoya.jp/

■ホットプロファイルについて

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260216

