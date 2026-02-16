学生が魅力に感じる点と企業のPRポイントの共通項は「社内の雰囲気」。一方で「給与・待遇」にはギャップあり～27卒学生の意識と選考実態に関する調査～

株式会社i-plug

学生と企業をつなげる新卒オファー型就活サービス「OfferBox（オファーボックス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、2027年卒業予定の学生（以下、27卒学生）および新卒採用を実施する企業を対象に、「27卒学生の意識と選考実態に関する調査」を実施しました。

■ 調査トピックス

学生が重視するのは「雰囲気」「休日」「給与」。前年比では「休日（働き方）」への関心が上昇傾向

- 学生が魅力に感じるトップ3は「社内の雰囲気が良い」「完全週休二日制」「給与、待遇が良い」- 学生が魅力に感じるポイントと企業がアピールするポイントにおいて、最もギャップがあったのは「給与・待遇」。- 学生と企業の意識が合致しているのが「社内の雰囲気が良い」。企業の「リアルな空気感」を伝えるコンテンツは有効であると推察できる。- 採用手法のナビサイトとダイレクトリクルーティングの「ハイブリッド化」がスタンダードに。- Q1 どのような企業に魅力を感じますか？（学生対象/複数回答可）

27卒学生が企業の魅力として挙げたトップ3は、「社内の雰囲気が良い（66.0%）」「完全週休二日制（64.3%）」「給与、待遇が良い（62.9%）」でした。これら3項目はいずれも6割を超えており、学生にとっての譲れないポイントとなっていることが推察できます。

前年（26卒）との比較で見ると、「完全週休二日制（+5.1pt）」や「安定した事業（+6.6pt）」がポイントが増加。一方で、「理念・ビジョン（-8.5pt）」や「成長できる環境（-5.6pt）」は減少しました。

- Q2 27卒採用においてどのような点を貴社の魅力として学生へPRしていますか？（企業対象/複数回答可）

企業がPRしている魅力の第1位は、学生と同じく「社内の雰囲気が良い（67.6%）」でした。これは多くの企業が、インターンシップや座談会を通じて、社内の雰囲気を伝えることに注力している結果と推察されます。

次いで多かったのが「成長できる環境がある（61.5%）」と「安定した事業（56.7%）」です。一方で、「給与、待遇が良い（20.8%）」は13位にとどまりました。賃上げの動きが広がるなかですが、自社の強みとして自信を持って打ち出せている企業はまだ少数派であることがうかがえます。

以下、学生が魅力と感じるポイントと企業がPRするポイントのギャップについての考察です。

1. 「給与・待遇」のアピール不足

最もギャップがあらわれたポイントは「給与・待遇」です。学生にとってはトップ3に入る最重要項目であるにもかかわらず、企業側でこれを強みとしてPRできているのはわずか2割でした。

2. 「雰囲気」を伝えるマッチング

双方が重視する点として合致しているのが「社内の雰囲気」です。これはお互いのニーズが共通しているため、引き続き企業の「リアルな空気感」を伝えるコンテンツは有効であると推察できます。

- Q3 将来的に転職もありだと思いますか？（学生対象/単一回答）

27卒学生の63.9%が、将来的な転職について「あり」と回答しました。 「なし」と回答した27卒学生は12.7%です。

採用手法は「ナビサイト」と「ダイレクトリクルーティング」のハイブリッド運用が定着

- Q4 27卒採用で利用している新卒採用手法は以下のうちどれですか？（企業対象/複数回答可）

27卒採用において企業が利用している手法は、「ナビサイト（73.1%）」と「ダイレクトリクルーティング（69.2%）」の2つが多いようです。かつては「ナビサイト」が主流の採用手法でしたが、現在は会いたい学生に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」とのハイブリッド型の運用がスタンダードになりつつあることがわかります。

- Q5 27卒採用から新たに利用開始した手法はありますか？（企業対象/複数回答可）

「新たに利用したものはない」の回答が最多の73.7%でした。新たに導入した手法として最も多かったのは「ダイレクトリクルーティング（16.7%）」でした。

調査概要

【27年卒学生対象（2026年調査）】

・調査期間：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2027年卒業予定の学生

・有効回答数：512件

【26年卒学生対象（2025年調査）】

・調査期間：2025年1月20日(月)～2025年1月24日(金)

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2026年卒業予定の学生

・有効回答数：715件

【25年卒学生対象（2024年調査）】

・調査期間：2024年2月1日(木)～2024年2月3日(土)

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：OfferBoxに登録している2025年卒業予定の学生

・有効回答数：1031件

【企業対象（2026年調査）】

・調査期間：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

・調査方法：インターネット調査

・調査対象：新卒採用を実施する企業

・有効回答数：312件

※構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも 100％とならない場合がある。

