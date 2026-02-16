今年もウルフィが始球式に登場！小学生の硬式野球「ウルフィキャラバン少年野球大会」～メ～テレは夢を追う球児を応援します～

名古屋テレビ放送株式会社始球式に登場したウルフィ（四日市市霞ケ浦第3野球場）

■大会の開幕を告げる始球式！

公益財団法人日本少年野球連盟ボーイズリーグ主催の少年硬式野球大会が、2月15日（日）に三重県四日市市の霞ケ浦第3野球場と愛知県新城市の有海緑地公園野球場で開幕！始球式にはメ～テレ（名古屋テレビ放送）のマスコットキャラクターであるウルフィが登場しました。

昨年は残念ながら「2バウンド」での始球式でしたが、今年は投球練習を重ね、万全の準備を整えました。その結果、今年は「1バウンド」での投球となりましたが、選手たちや観客の皆さんから大きな声援が巻き起こり、楽しい雰囲気に包まれました。来年こそは「ノーバン」を目指し、一層努力することを誓ったウルフィでした。この模様はウルフィのTikTokチャンネルでも公開予定ですので、ぜひご注目ください！

wolfy_6chウルフィ【メ～テレ公式】（https://www.tiktok.com/@wolfy_6ch）

■大会概要

「ウルフィキャラバン少年野球大会（第2回ウルフィキャラバン旗・サラスポーツ杯争奪兼スターゼンカップ第56回日本少年野球春季大会中日本ブロック小学生の部予選大会）」が今年も開幕しました！この大会は、全国大会への切符を手にするため、中日本ブロックの小学部代表2チームを決定する重要な少年硬式野球の予選大会です。表彰式は2月28日（土）に行われ、ウルフィをデザインした優勝旗、賞状、メダルが選手たちに贈られます。期待の若き選手たちの熱い戦いをお楽しみに！

■参加チーム

・ 愛知県東支部：愛知幸田ボーイズ、愛知豊橋ボーイズ、小坂井ボーイズ、新城ボーイズ、豊川中央ボーイズ、豊橋ボーイズ、岡崎葵・岡崎中央合同ボーイズ 計７チーム

・ 愛知県西・中央支部：稲沢中央ボーイズ、東海ボーイズ 計2チーム

・ 三重県支部：津ボーイズ、三重伊勢ボーイズ、四日市ボーイズ 計3チーム

愛知県、三重県から集まった未来のスターたちが12チームに分かれ、熱戦を繰り広げます！

■日程

・ 開会式：2026年2月15日（日）

・ 表彰式：2026年2月28日（土）・決勝（予備日は別途調整）

会場：四日市市霞ケ浦第3野球場

■お問い合わせ先

大会主催：公益財団法人日本少年野球連盟ボーイズリーグ

大会運営：公益財団法人日本少年野球連盟ボーイズリーグ中日本ブロック

TEL：090-7025-2802

E-mail：boys_an_jimu1@yahoo.co.jp

皆さまのご観戦と応援を心よりお待ちしております。