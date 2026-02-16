4技能英語試験「IELTS」の無料受験が当たる抽選キャンペーンの開催が決定

株式会社バークレーハウス

語学教育・グローバル人材育成を手がける株式会社バークレーハウス(https://berkeleyhouse.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：萩原 披祐）は、当社が運営するIELTS公式テストセンター（東京・名古屋）にて、IELTS（International English Language Testing System）を無料で受験できるキャンペーンを2026年2月より開始いたしました。

本キャンペーンは、海外留学・進学・就労などでIELTS受験を検討されている方に向け、試験への第一歩を後押しすることを目的としています。

■キャンペーン概要

バークレーハウス公式LINEにご登録のうえ、キャンペーンにエントリーされた方の中から、毎月抽選で1名様にIELTS試験の受験料（27,500円相当）が無料となるクーポンコードを進呈いたします。

【応募方法】- バークレーハウス公式LINEを友だち登録- メニュー内「テストセンター」＞「キャンペーン情報」を選択- 「エントリーする」をタップして応募完了キャンペーンへのエントリーはこちら :https://liff.line.me/1660675816-Eyvbb3JG/landing?follow=%40795zzdkv&lp=RTK7jI&liff_id=1660675816-Eyvbb3JG

【応募期間】

キャンペーンの実施中はいつでもエントリー可能です。

※本キャンペーンは、事前の告知なく終了する場合がございます。

【当選発表】

毎月15日前後に、当選者の方のみにLINE上でご案内させていただきます。

【対象会場】

バークレーハウスIELTS公式テストセンター（東京・名古屋）

【注意事項】- 本クーポンは一度のみ利用でき、本クーポンを利用して申し込んだ試験のキャンセル・日程変更はできません。- 本クーポンの第三者への譲渡・転売はできません。キャンペーンへのエントリーはこちら :https://liff.line.me/1660675816-Eyvbb3JG/landing?follow=%40795zzdkv&lp=RTK7jI&liff_id=1660675816-Eyvbb3JG

■IELTSについて

IELTSは、英語の「読む・聞く・書く・話す」の4技能を総合的に測定する国際的な英語能力試験で、世界140以上の国・地域、11,000以上の教育機関・企業・政府機関で採用されています。

■IELTS対策に特化した専門校 バークレーハウス

バークレーハウスは1973年創立、50年以上にわたり語学教育を通じてグローバル人材育成に取り組んでいる企業です。

IELTS対策においては、試験特性と採点基準を熟知した講師陣による専門指導と、個々の目標スコアに合わせたカリキュラム設計により、これまで10,000人を超える多くの受講生をサポートしてきました。

受講生の目標スコア達成率は95%（※1）となっており、プライベートレッスンを中心に、初心者からハイレベルの生徒まで、一人ひとりのニーズに合わせてネイティブ・日本人の講師を選んで受講できるレッスンが大変好評です。

※1. 自社調べ（2026年2月時点、受講生を対象としたアンケートによる）

また、東京・名古屋でIELTS公式テストセンターを運営しており、受験から対策、留学相談までを一貫して提供・サポートできる点も当社の強みです。

海外赴任や留学を目的とした語学学習・試験対策講座は、上場企業や有名大学をはじめ、200以上の企業・教育機関・官公庁にも採用いただいております。

■会社概要

社名：株式会社バークレーハウス

所在地：〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-11 第2星光ビル7F

代表者：代表取締役 萩原 披祐

設立：1973年4月

資本金：1億円

事業内容：語学教育事業、ビジネススキル研修、IELTS公式テストセンター運営

本件に関するご取材・お問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社バークレーハウス IT事業部 マーケティングチーム

https://bhstudy.net/inquiry/form?code=request_documents

■関連リンク

- バークレーハウス語学センター(https://berkeleyhouse.co.jp/)- バークレーハウスIELTS公式テストセンター(https://berkeleyhouse.co.jp/ieltstestcentre/)- バークレーハウス留学センター(https://berkeleyhouse.co.jp/overseas-study/)- バークレーハウス法人（企業・学校）向けサービス(https://berkeleyhouse.co.jp/skill/)