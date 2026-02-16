カロッツェリア　ドライブレコーダー向けmicroSDカードを発売

パイオニア株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/5670/table/994_1_83308d0cd3b341f83d02be6f252e1bc2.jpg?v=202602160451 ]

パイオニアは、連続録画や上書き保存に強いドライブレコーダー向けのmicroSDカード3種類（128 GB/64 GB/32 GB）を発売します。

近年、前後2カメラタイプや4K対応モデルの増加によりドライブレコーダーの録画データが大容量化し、同梱のSDカードでは容量が不足するケースが増えています。また、「駐車監視機能」の普及により長時間録画のニーズも高まっており、より大容量で繰り返しの書き込みに強いSDカードが求められています。

今回発売するSDカードは、「3D NAND型フラッシュメモリ」の採用により、繰り返しの書き込みにも強い優れた耐久性と高速データ処理を実現しています。また、厳しい耐環境基準をクリアした堅牢な設計により、車室内の温度変化や振動といった厳しい環境でも安心して使用できます。128GB/64GB/32GBの3種類をラインアップしており、使用するドライブレコーダーや録画時間に合わせて最適な容量を選択できます。

カロッツェリア microSDカード 商品ページ：

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/recorder_sd/cd-msd128g-2_msd64g-2_msd32g-2/?ad=pr

【主な特長】

(1) 高耐久・高速処理を実現する「3D NAND型フラッシュメモリ」を採用

メモリセルを立体的に積み重ねた「3D NAND型フラッシュメモリ」を採用し、大容量と高い耐久性を両立。ドライブレコーダー特有の連続録画や上書き保存といった繰り返しの書き込みに強く、長時間安心して使用できます。また、同フラッシュメモリの広間隔セル構造により、エラーの発生を抑制し、データ転送の高速化を実現しています。

【毎日2時間、365日撮影時の耐久年数】

※ 1カメラのフルHD動画撮影時の概算時間です。

※ 耐久年数とは、1カメラフルHDで1日2時間撮影した場合の概算年数です。製品の耐久を保証するものではありません。

※ 使用する機器、被写体、撮影条件や機器の設定によって記録されるデータ量が異なるため、撮影時間は異なります。

(2)車室内の厳しい環境でも安心して使用できる高い信頼性

電源の瞬断対策が施されているため、事故などによる電源停止時の録画中断を防ぎます。また、激しい温度変化を想定した耐寒・耐熱試験をクリアしているほか、振動や衝撃への耐性や防水性能も備えており、車室内の厳しい環境でも安心して使用できます。

＜動作確認済 ドライブレコーダーユニット＞

VREC-MS700D/MZ300D/DZ810D/DZ410D/DZ210D/DZ800DC/DH301D/DH300D/DS810DC/

DS800DC/DS600

※ 「VREC-DS600」は、「CD-MSD32GII（32GB）」のみ対応

