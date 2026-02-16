ミスミとパンチ工業、物流拠点統合の効果を実証

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は、パンチ工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森久保哲司、以下「パンチグループ」）向けに2025年10月より3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）サービスを開始し、両社の物流拠点をミスミ東日本流通センター（神奈川県川崎市）へ統合しました。

今回の物流拠点統合は、両社の物量を集約することでスケールメリットを生み出すとともに、ミスミが保有する自動化設備を活用して物流効率を高めることを目的としています。これらの取り組みにより、お客さまへ安定的かつ持続的に商品を供給できる体制の強化を図ってまいります。

本取り組みは、両社に加え、SBS即配サポート株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 鎌田正彦）の3社が連携して推進する「ものづくり B to B 事業_共同在庫管理／輸配送プロジェクト」として、経済産業省の「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業（１）物流効率化に資する連携実証事業」※1にも採択され、2026年1月末に実証事業を完了し、倉庫内作業の自動化推進による作業効率の向上を実現しています。

※1 経済産業省『持続可能な物流を支える物流効率化実証事業』 https://logiefficiency-meti.jp/r6h/

当社とパンチグループは、輸送力不足や物流コストの上昇といった業界課題に対応することで、金属加工・機械部品産業全体のサプライチェーン最適化に貢献してまいります。

■ 取り組みの目的と展望

ミスミ東日本流通センター外観（神奈川県川崎市）

当社とパンチグループは、2024年10月7日に締結した資本業務提携契約により両社のリソースを有効活用し、共に金属加工・機械部品産業の成長・発展を目指すことに合意しており、今回の物流拠点統合はその一環です。ミスミグループが外部企業向けに物流業務を受託する初の事例となります。

今回、両社の物量を集約することでスケールメリットを創出するとともに、業務オペレーションの統合により、トラックの荷待ち・荷役時間を月間110時間短縮・10tトラック216台分/月を削減※2しました。さらに、倉庫内では、棚搬送ロボットや自動計数ピッキングカートなど自動化設備の活用も進めています。これらの取り組みにより、物流効率の向上とコスト削減を実現しました。

当社は、3,000万点以上の商品を取り扱い、グローバル32.3万社のお客さまに安定供給できる物流基盤を構築・運営しています。2025年には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（JILS）が選出する「2025年度 物流改善賞」にて、最高位である「最優秀物流改善賞（物流業務部門）」を受賞※３するなど、業界内でも高い評価を得ています。

今後は、在庫品の共同購買、商品の相互供給など両社の規模を活かしたコスト競争力の強化を進めるとともに、パンチグループの精密加工技術と顧客対応力、当社のデジタル技術と供給力といった両社の強みを活かし、成長する海外市場での連携など、さらなる協業の拡大も計画しております。

※2 2026年1月度実績値

※3 JILSニュースリリース『「2025年度物流改善賞」が決定』 https://www1.logistics.or.jp/news/news-9112/

■ パンチ工業株式会社概要

社名：パンチ工業株式会社

代表：代表取締役/社長執行役員 森久保 哲司

所在地：東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートＥ館5階

上場：東京証券取引所 スタンダード市場（6165）

創業：1975年

売上高：408億円（連結・2025年3月期）

従業員：3,463名(連結・2025年3月末)

URL：https://www.punch.co.jp/

事業内容：金型部品、自動化装置及びその周辺部品、特注機械部品等の製造・販売

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。