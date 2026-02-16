リスキリングから正社員就業までをシームレスに。 『SHE WORKS』と『女の転職type』が、女性の長期的なキャリア形成に向けた求人連携を開始

株式会社キャリアデザインセンター

「正社員として長く働きたい女性」のための転職サイト『女の転職type』を運営する株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）は、SHE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：福田恵里）が運営する、リスキリング人材のマッチングプラットフォーム『SHE WORKS』との求人連携を2026年2月16日（月）より開始いたします。 本連携により、スキルアップを通じて理想のキャリアを描く女性たちへ、より多くの「自分らしく長く働ける」選択肢を提供してまいります。

■ 業務提携の背景：女性が「自分らしく、長く働く」ための架け橋に

現在、多くの20代・30代女性が「ライフイベントを経ても長く働き続けたい」と願う一方で、スキルへの不安や、自分に合った職場環境を探すことに課題を抱えています。

『女の転職type』は、日本最大級の女性向け転職サイトとして、女性のライフステージに寄り添った求人を多数掲載し、長期就業を希望する女性たちを支援してきました。一方、『SHE WORKS』は、女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」でWebデザインやマーケティングなど50職種以上のスキルを学ぶリスキリング人材と企業を繋ぐ、学ぶと働くが循環するプラットフォームを提供しています。

「女性の就労と挑戦を応援したい」という両サービスの想いが合致し、今回の連携が実現しました。『SHE WORKS』を利用する高い意欲を持つユーザーに対し、『女の転職type』が持つ豊富な正社員求人を提供することで、「学び（リスキリング）」から「理想の就職（正社員・長期雇用）」までのスムーズな動線を作り出し、女性のキャリアアップを多角的にサポートします。

■ 連携の概要

2026年2月16日（月）より、『SHE WORKS』のプラットフォーム内において、『女の転職type』が保有する求人情報の掲載を開始します。

【ターゲット】

自らスキルを磨き、長く活躍したい20代・30代の女性

【本連携によるメリット】

１.正社員としてのキャリア形成とマッチング精度の向上

『女の転職type』の掲載求人は約8割が正社員求人。事務・営業・企画からITエンジニア職まで、女性が長く活躍できる専門性の高い職種への挑戦が可能です。今回の求人連携により、スキルを活かして安定した雇用形態で働きたい女性と、意欲的な人材を求める企業との出会いを創出します。

２.国認定の優良企業など、ライフステージに合わせた選択肢の拡大

「なでしこ」「くるみん」「えるぼし」といった、経済産業省や厚生労働大臣が認定する女性活躍推進企業の求人を『女の転職type』は多数提供しています。リスキリングで得たスキルを、女性が安心して発揮し続けられる「土台」のある環境選びをサポートします。

３.ライフスタイルに合わせた「多様なこだわり条件」による就業支援

「リモートワーク」や「残業少なめ」といった柔軟な働き方はもちろん、「育児と両立しやすい」「女性管理職在籍」など、一人ひとりの価値観に寄り添った詳細な検索条件を用意しています。 ライフイベントや個々の理想とするキャリアイメージに合わせ、自分らしく納得して働き続けられる環境選びをサポートします。

■ SHE WORKS（シーワークス）について

Webスキルから、クリエイティブスキル、ビジネススキルまで。累計20万名以上の会員数を誇る女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」で職種スキルを身につけた受講生を対象に企業マッチングから人材の初期安定稼働までをSHEが全面的にサポート。事業ニーズに合わせて人材の活躍まで伴走し、企業の抱える人的課題を解決します。

URL：https://sheworks.shelikes.jp/

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供