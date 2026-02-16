AlphaThetaのプロジェクト企画『I AM DJ』にてblock.fmの人気コンテンツ「IN DJs WE TRUST」とのコラボ企画を公開

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：片岡芳徳、以下、AlphaTheta）は、DJカルチャーの多様性と可能性を発信するプロジェクト『I AM DJ（アイ・アム・ディージェー）』にて、block.fmの人気トークコンテンツ「IN DJs WE TRUST」とのコラボレーションによるスペシャルトーク企画「IN DJs WE TRUST × I AM DJ Special Talk」 を公開しました。

■『I AM DJ』について

『I AM DJ』は、DJを「音楽で人をつなぐプロフェッショナル」と定義し、さまざまなDJのキャリアや音楽への情熱、そのバックボーンを深く掘り下げるインタビューコンテンツです。

これまでにも、アーティスト、俳優、スポーツ選手、教育・カルチャー分野など、多様なフィールドで活躍するDJが登場し、それぞれの視点から「DJとは何か」を問いかけてきました。

URL：https://alphathetajpnstore.com/pages/iam-dj

■今回のスペシャルトーク企画について

今回の『I AM DJ』では、DJという表現の奥深さやカルチャーとしての広がりを、より多面的に伝えていくことを目的に、これまでの個人のキャリアにフォーカスしたインタビューとは異なり、DJカルチャーそのものに焦点を当てたスペシャルトーク企画を実施しました。

block.fmが手がける人気コンテンツ「IN DJs WE TRUST」とのコラボレーションにより、DJ KOCO aka SHIMOKITA、DJ IKU、TJOの3名が出演。世界の現場を知るDJたちが、海外でのプレイ環境や日本との違い、SNS時代におけるDJの在り方など、DJを取り巻くリアルなテーマを語ります。

■トーク内容

【前編】世界の現場で求められるDJのリアル

DJ KOCO aka SHIMOKITA、DJ IKU、TJOの3名が、海外でDJとして活動する中で直面してきたリアルな経験をもとに、日本と海外におけるオーディエンスの反応の違いや、海外クラブでのプレイスタイル、ギャランティーや契約事情、現地エージェントとの関係性など、世界の現場でDJとして活動することのリアルを語ります。

前編インタビューページ：

https://alphathetajpnstore.com/blogs/interview/in-djs-we-trust01

【後編】DJカルチャーの現在地と、その先にある未来

SNS時代におけるDJの発信やブランディングのあり方、レコードカルチャーとデジタルDJそれぞれの魅力と共存、若い世代が世界を目指すために必要なマインドセットなど、DJカルチャーの現在地と、これからの可能性について掘り下げます。

後編インタビューページ：

https://alphathetajpnstore.com/blogs/interview/in-djs-we-trust02

■出演者プロフィール

DJ KOCO aka SHIMOKITA

HIP-HOP DJ／バイナル・ディガー。7インチレコードのみを使用したDJスタイルで、国内外から高い評価を受ける。

東京・下北沢を拠点に活動し、海外DJからの支持をきっかけに、米国・欧州・アジアなど世界各地でプレイ。

DJとしての活動に加え、レコードカルチャーを軸とした音楽制作にも取り組んでいる。

DJ IKU

ターンテーブリスト／DJ。DMC World DJ Championships 日本代表や Red Bull Thre3Style など、主要DJコンペティションでの受賞・入賞を通じて注目を集める。スクラッチやジャグリングを軸にした高い技術力と表現力で、国内外の現場で評価を獲得。近年は海外を拠点に活動するなど、グローバルなDJキャリアを展開している。

TJO（ナビゲーター）

DJ／音楽プロデューサー／ラジオDJ。クラブシーンでのDJ活動に加え、ラジオ番組やメディアを通じてDJカルチャーを発信するキュレーターとしても活躍。block.fm「IN DJs WE TRUST」をはじめ、複数のラジオ局でDJ／パーソナリティを務め、国内外のイベントやパーティで培った現場感覚をもとに、日本のDJカルチャーの広がりを伝えている。

■AlphaThetaについて

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに、音響機器やソフトウエア、サービスを通じて、豊かな音楽体験を世界中に提供しています。1994年にパイオニア株式会社の一部門としてDJ事業を開始し、2015年にPioneer DJ株式会社として独立、2020年に現社名へ変更。「Pioneer DJ」「AlphaTheta」などのブランドを展開し、革新的な製品とサービスでお客様の多様なニーズに応え、社会に貢献しています。

企業名：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英: AlphaTheta Corporation）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

URL：https://alphatheta.com/ja/