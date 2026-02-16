【2/16より】【福島県】最大7億円(補助率2/3)「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

福島県の「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」が公募しています！

申請期間：令和８年２月６日（金曜日）～３月２３日（月曜日）17時まで

実用化開発を行う費用に対して、最大7億円(補助率2/3)を補助します。

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81078

----------------------------

申請資格

・地元企業等：福島県浜通り地域等に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業、国立研究開発法人である研究所、大学若しくは国立高等専門学校機構または農業協同組合その他の法人格を有する団体等

・地元企業等と連携して実施する企業

※福島県浜通り地域外の企業が提案する場合は、福島県浜通り地域に拠点を設置するか、地元企業等と連携する必要があります。

-----------

補助対象内容

原則として、福島県浜通り地域等において実施される重点分野に係る研究開発や実証など実用化・事業化に向けた取組

-----------

補助対象分野（重点分野）

廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙

-----------

補助対象地域（福島県浜通り地域等）

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村

-----------

補助額

・中小企業 補助率：３分の２ （４分の３※） 補助上限：７億円

・大企業 補助率：３分の１ （２分の１※） 補助上限：７億円

※連携協定書等に基づいて福島県浜通り地域の自治体と連携して事業を実施する企業等については（）内の補助率を適用する。

-----------

補助対象経費

・直接経費（(1)施設工事費、(2)機械設備費、(3)調査設計費、(4)人件費、(5)材料費等、(6)外注費、(7)委託費、(8)その他の諸経費）。

※(1)は、実用化開発等を行うために不可欠で最低限必要な施設の整備等の経費

※(7)は、直接経費の30パーセント以下

・間接経費

※直接経費の5パーセント以下

----------------------------

