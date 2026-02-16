【東北・仙台初】最新医療レーザー脱毛機「スプレンダーX2.0」導入

■ スプレンダーX2.0とは｜医療機関専用の次世代レーザー脱毛機

KMC株式会社

スプレンダーX2.0は、厚生労働省承認の医療機器として、安全性と有効性が確認された最新の医療レーザー脱毛機です。

産毛や色の薄い毛、細い毛から太く濃い毛まで幅広く対応でき、従来は効果に差が出やすかった部位にも安定した脱毛効果を発揮します。

さらに従来機に比べ照射スピードが速く、全身脱毛においても効率的な施術が可能な点が特長です。

■ スプレンダーX2.0の4つの技術的特徴

1. BLEND X(R)（2波長同時照射）

アレキサンドライトレーザーとYAGレーザーの2つの波長を組み合わせることで、毛質・肌質を選ばず効率的な医療脱毛を実現。色黒肌や日焼け肌にも配慮した照射が可能です。

2. 世界初の27mmスクエアスポット

従来機よりも照射面積が大きく、ムラの少ない均一な照射が可能です。

これにより、高い脱毛効果と施術時間の短縮、照射漏れのリスク低減が可能です。

3. デュアルクーリングシステム

2段階の冷却により、レーザー照射時の痛みや熱感を軽減。

敏感な部位や痛みに不安がある方にも配慮した設計で、VIOや顔などのデリケートな部位にも最小限の痛みで医療脱毛が可能です。

4. 吸煙装置搭載ハンドピース

照射時に発生する煙や毛の焦げを即時吸引し、施術中の不快感を抑え、より快適な施術環境を提供します。

■ セントローズクリニックの医療脱毛が選ばれる理由

セントローズクリニックでは、プライバシーへの配慮はもちろん、脱毛機の性能に加え、医療機関としての安全管理体制と適切な施術環境を重視しております。

・ 来院から施術まで完全個室でのご案内 ・ 看護師によるマンツーマン医療脱毛 ・ 照射漏れを防ぐマーキング管理 ・毎回の出力調整や肌状態をカルテ管理 ・肌状態を見極めた医療機関ならではの出力調整 ・仙台で22年つづく地域に根差した美容クリニック

機械と人の両面から、安心して続けられる医療脱毛を提供します。

■ 導入記念キャンペーン

スプレンダーX2.0の導入を記念し、医療脱毛を検討されている方に向けた特別キャンペーンを実施します。

導入記念キャンペーン期間：2026年2月18日～4月26日

詳細な対象部位（全身・VIO・顔など）や料金は、公式サイトおよび公式Instagramで順次公開予定です。

■ 院長コメント（院長：金澤孝祐）

詳細を見る :https://www.instagram.com/st.rose.clinic/セントローズクリニック｜公式Instagramhttps://www.instagram.com/p/DM7dEndy5gx/?img_index=1

「医療脱毛は「どの機械を使うか」だけでなく、「どのように照射するか」によって結果が大きく左右されます。 スプレンダーX2.0は、毛質や部位によって効果に差が出やすかった従来の課題を技術的に克服した、完成度の高い機器です。 しかし、どれほど優れた機器であっても出力設定や照射方法が適切でなければ十分な効果は得られません。医療脱毛は「回数を重ねること」よりも肌状態や毛質に合わせた「適切な設定でできるだけ少ない回数を丁寧に行うこと」が大切になるケースも少なくありません。 当院では、開院から22年にわたり地域の皆様と向き合ってきた経験をもとに肌状態や毛質を丁寧に見極めながら出力や照射方法を細かく調整し、機器の性能を最大限に引き出します。安全性に十分配慮しながら確実性の高い医療脱毛を提供してまいります。」

（セントローズクリニック仙台 院長・金澤孝祐）

■ クリニック概要

名称 ：セントローズクリニック

院長 ：金澤孝祐

診療科目 ：美容外科・美容皮膚科（美容外科・医療脱毛・美肌治療・エイジングケア）

所在地 ：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央２丁目４－５ アルボーレ仙台 ６F

アクセス ：仙台駅徒歩5分

お問合せ ：022-227-4107

営業時間 ：10:00～20:00

URL ：https://st-rose.to/

Instagram ：https://www.instagram.com/st.rose.clinic/

■ 本件に関するお問い合わせ

セントローズクリニック 広報担当

TEL ：022-227-4107

MAIL ： info@st.rose.to