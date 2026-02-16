西日本屈指の名湯「美作三湯」が東京・新橋に登場！『おかやま美作三湯めぐり』を2/20（金）より開催

岡山県

「晴れの国」と呼ばれ、豊かな自然に恵まれた岡山県。その北部には、古くから多くの湯治客に親しまれてきた西日本有数の温泉地「美作三湯（みまさかさんとう）」があります。

岡山県北部に位置する「湯原（ゆばら）」「奥津（おくつ）」「湯郷（ゆのごう）」からなる「美作三湯」は、西日本屈指の歴史と泉質を誇る温泉地です。3つの温泉地とその周辺エリアを合わせた年間観光客数は約100万人（令和6年岡山県観光客動態調査）。三湯は環境省の国民保養温泉地にも指定されるなど、その泉質の高さは広く認められています。3温泉地には多くの宿泊施設があり、それぞれ異なる魅力と風情で県内外から訪れる温泉愛好家を迎えています。

このたび、 2026年2月20日（金）～23日（月・祝）の4日間、東京・新橋にある岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の2階催事スペースにて「美作三湯」の魅力を体感いただけるイベント『おかやま美作三湯めぐり』を開催します。会場の入口には本イベントオリジナルデザインの暖簾がお出迎え。その先にはタッチモニターで各温泉地の特長とともにグルメや名所を紹介する「インフォメーションウォール」のほか、昔懐かしい温泉街の遊びとしてスマートボールと射的を用意。都心にいながらも温泉街の雰囲気を味わえるコンテンツが楽しめます。

また、三湯それぞれのエリアのご当地グルメを味わえる特製メニューや3種を一度に楽しめる「美作三湯セット」の他、三湯がある県北エリアの特産品を販売する物販コーナーも登場。来場者が自分に合った温泉地を見つけられる体験型コンテンツを展開し、三湯それぞれの特徴を比較・体感できる場を提供します。

さらに、来場者には、ノベルティが当たるカプセルトイが登場。自宅で美作三湯気分が味わえる入浴剤や、岡山県のオリジナル柄手ぬぐいをはじめとした岡山県関連アイテムをランダムでプレゼントします。

ぜひ、この機会に岡山県の奥深い湯の里の風情を、会場でご体感ください。

＜「おかやま美作三湯めぐり」概要＞

開催日程：2026年2月20日（金）～23日（月・祝）11:00～17:00

（2月20日（金）のみ12:00～17:00）

開催場所：岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」2階 催事スペース

（東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス）

内容 ：インフォメーションウォール、射的等体験コンテンツ、

美作三湯エリアの人気グルメの提供、物販

メニュー：ひるぜん焼きそば（1,200円/税込）、かっぱのなみだ巻き（1,000円/税込）

なぎビーフのローストビーフ（1,800円/税込）、美作三湯セット（1,800円/税込）

備考 ：各特製メニュー及び来場者ノベルティは数量限定、なくなり次第終了となります。

■ 『おかやま美作三湯めぐり』コンテンツ一覧

都心にいながらも現地の雰囲気や特産品の魅力を楽しめる、多彩なコンテンツをご用意しています。

・美作三湯の情報を“その場で知れる” ！デジタル観光案内「インフォメーションウォール」※画像はイメージです。

大型のタッチモニターを設置し、美作三湯の魅力を「温泉・観光・食」の切り口で深掘りします。画面に触れることで、各温泉地や、周辺エリアでイチオシの観光スポット、旬のグルメ情報を直感的に探索可能。

気になる情報は二次元バーコードを通じてその場で詳細を検索することができ、旅の計画に活用できます。

・温泉街の情趣をイメージした、レトロモダンな「暖簾」や「遊技場」※画像はイメージです。

会場入口には、『おかやま美作三湯めぐり』のシンボルとなる特別デザインの「暖簾」を展示。訪れる方を温泉情緒あふれる空間へお迎えします。

また、昔ながらの「射的」や「スマートボール」も設置。温泉街の雰囲気を味わいながら、世代を問わず楽しめる遊びで、どこか懐かしさを感じる古き良き日本の温泉文化を体験できます。

・各エリアを味覚で味わう3種の特製ご当地メニュー※画像は「美作三湯セット」

湯原・奥津・湯郷エリアそれぞれで愛される“ご当地グルメ” の特製メニューを提供。普段は各温泉地を訪れなければ味わえない3エリアの異なる食文化を楽しめます。また、3種盛りの「美作三湯セット」では、それぞれの地域の個性を味覚で比較・堪能いただけます。三湯を食で巡る、本イベントならではのメニューです。

・湯原エリア：ひるぜん焼そば（1,200円/税込）

・奥津エリア：かっぱのなみだ巻き（1,000円/税込）

・湯郷エリア：なぎビーフローストビーフ（1,800円/税込）

・美作三湯セット（3種盛り）（1,800円/税込）

・厳選された商品が揃う「美作三湯物販エリア」※画像はイメージです。

三湯が位置する岡山県北部の特産品を、物販コーナーにて展示・販売します。会場内のインフォメーションウォールなどで興味を持った温泉地に紐づく商品を実際に手に取り、地元の生産者がこだわった逸品や、現地で人気のお土産をその場で購入できます。厳選された現地の品々を自宅へ持ち帰ることで、イベント後も「美作三湯」の余韻を楽しんでいただけます。

■ 岡山県が誇る、西日本屈指の温泉地「美作三湯」

岡山県北部に位置する「湯原（ゆばら）」「奥津（おくつ）」「湯郷（ゆのごう）」からなる「美作三湯」は、西日本屈指の歴史と泉質を誇る温泉地です。

真庭市の「湯原温泉」は、川底から湧き出す“足元湧出”の天然の露天風呂「砂湯」で知られており、雄大なダムを背景に、野生味あふれる開放感と圧倒的な湯量の温泉を堪能できることが特長です。

鏡野町の「奥津温泉」は「美人の湯」として親しまれ、透明度が高く柔らかな湯質が特長で、豊かな自然の生み出す景勝地などの見所も併せ持っています。

美作市の「湯郷温泉」は1200年以上の歴史を持つ古湯で、美肌の湯に加え、おもちゃやアートが融合したレトロな街並みが人気を集めています。三湯それぞれが、ダイナミックな景観、静謐な美肌の湯、情緒ある街並みという異なる個性を備え、岡山県を代表する癒やしの拠点となっています。

■ アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」概要

※写真提供：岡山県観光連盟

・住所 ：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

・電話番号：１階 ショップ 03-6280-6474

２階 ビストロ・カフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

移住・しごと相談コーナー 03-6280-6951

・営業時間： 1階 ショップ 10:00～21:00

2階 ももてなし家 11:00～21:30（L.O.21:00）

移住・しごと相談時間 10:00～18:00

・定休日 ：年中無休（12/31～1/3を除く）

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

・公式HP ：https://www.torioka.com/