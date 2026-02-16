TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢´Ä¶¾Ê¡ÖÂè7²óESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆ¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ëû ½¨À²¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè7²óESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥¢¥ïー¥É¡Ë¤Î´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦Åê»ñ²È¤ä´ë¶È¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£º£²óÅö¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶ÈÉôÌç¡×¤Ï¡¢´Ä¶´ØÏ¢¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Ä¤Ä¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÀµ¤Î¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö´Ä¶¡×¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËEU¤ÎÊñÁõµ¬À©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¤ä´ûÂ¸¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤È¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d33034-1835-72400362d9de4603fecd526b5544a744.pdf
¢¨1 ESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡³µÍ×URL¡§¡¡https://greenfinanceportal.env.go.jp/policy_budget/esg_financeaward/about.html
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
°Ê¡¡¾å