東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、飲酒運転対策をテーマとしたオンラインセミナー「国際比較から見る飲酒運転問題 データが示す現実と課題～世界の現状と今後の展望～」を、2026年3月12日に開催いたします。

【国際比較から見る飲酒運転問題】データが示す現実と課題～世界の現状と今後の展望～オンラインセミナー3月12日（木）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TYLBdut_RnW6I7r2p_t-gA#/registration

開催日時：2026年3月12日（木）14時00分～15時00分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

「世界と日本の飲酒運転対策、その現在地とは？」

本ウェビナーでは、各国の飲酒運転の現状と法的枠組みを徹底比較。

アルコール・インターロックの最新導入事例や、

文化・環境が与える影響を多角的に分析します。

国際的なデータから見えた共通の課題と成功事例を紐解き、

飲酒運転根絶に向けた今後の展望を考えます。安全管理のヒントが詰まった60分です。

【コンテンツ内容】

会社紹介・自己紹介

1.飲酒運転の現状：国際的視点から

2.飲酒運転に関する法的枠組みの国際比較

3.インターロックの活用状況

4.飲酒運転を取り巻く環境要因

5.飲酒文化と習慣の国際比較

6.まとめ：世界の課題と今後の展望

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 小寺 隆明

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

