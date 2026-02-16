【埼玉県】県公式LINE「埼玉県庁」の多言語版をリリース～防災・災害情報を15 言語で配信します～

埼玉県

2 月16 日から、埼玉県LINE 公式アカウント「埼玉県庁」（以下、「県公式LINE」という。）で防災・災害情報を、やさしい日本語を含む15 言語で新たに配信します。

これは、災害、避難行動又は防災等の情報にアクセスしにくい外国人の逃げ遅れ・混乱等を防ぐため、日本語に不慣れな外国人住民でも緊急時の情報を迅速かつ正確に把握し、適切な行動がとれることを目的とするものです。

＜チラシ＞

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-891-ea051c4b61e2cf0a57b8a5800019b667.pdf

１ 県公式LINE で配信する防災・災害情報

（1）避難情報

（2）避難所開設情報

（3）気象警報

（4）震度情報（県内震度3 以上）

（5）竜巻注意情報

（6）土砂災害警戒情報

（7）洪水予報

（8）川の防災情報

（9）危機管理情報

（10）PM2.5 注意喚起情報

（11）光化学スモッグ発令情報

（12）熱中症予防情報・警戒アラート

（13）その他防災・災害情報

２ 対応言語（15 言語）

やさしい日本語、英語、中国語、ベトナム語、韓国・朝鮮語、ネパール語、ポルトガル語、インドネシア語、ミャンマー語、タイ語、スペイン語、ベンガル語、モンゴル語、トルコ語、クメール語

３ 配信開始日時

令和8 年2 月16 日（月）13 時から

４ 登録方法（言語設定）

防災・災害情報を多言語版で受信するためには「言語設定」を行う必要があります。

県公式LINE を「友だち追加」し、以下の手順で言語設定を行ってください。

（1）県公式LINE「埼玉県庁」のトーク画面を開きます。

（2）リッチメニュー画面右上に表示されている「受信設定」をタップします。

（3）画面が切り替わった後、「言語設定（げんごせってい）」をタップします。

（4）言語設定画面に切り替わった後、希望する言語をタップしてください。

（5）選択完了後、画面右上の「×」をタップし、トーク画面に戻ってください。

（6）リッチメニュー画面が選択した言語になっていれば、設定完了です。

５ 県公式LINE の「友だち追加」はこちら

アカウント名：「埼玉県庁」

LINE ID：@bfo2713i

友だち追加は、下記URLから

https://page.LINE.me/bfo2713i?openQrModal=true

（別ウィンドウで開きます）

※県公式LINE（多言語版）の詳細はこちら

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/line-tagengo.html

６ 登録キャンペーン

県公式LINE の多言語版を利用している方へ、抽選でデジタルギフトをプレゼントします。

（1）応募方法 利用者に届くメッセージに記載されたURL をクリック

（2）応募期間 3 月16 日まで、毎日1 回参加可能（お1 人様1 回限りの当選）

（3）当選品 「デジコ」によるデジタルギフト（最大2,000 円分）

７ 問合せ先

埼玉県県民生活部 国際課 多文化共生担当

電話：048-830-2717

電子メール：a2705-11@pref.saitama.lg.jp