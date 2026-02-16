R・F・クァン『バベル』上下が海外篇1位&アレステア・レナルズ『反転領域』が２位！ 『SFが読みたい！ 2026年版』の「ベストSF2025」に東京創元社の作品が多数ランクインしました
R・F・クァン『バベル』（古沢嘉通・訳／創元海外SF叢書）
■ベストSF2025 海外篇
1位 R・F・クァン『バベル』（古沢嘉通・訳／海外文学セレクション）
バベル オックスフォード翻訳家革命秘史 上巻(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488016913)
判型：四六判仮フランス装
ページ数：468ページ
初版：2025年2月14日
ISBN：978-4-488-01691-3
Cコード：C0097
装画：影山徹
装幀：岩郷重力＋W.I
内容紹介：
銀と、ふたつの言語における単語の意味のずれから生じる翻訳の魔法によって、大英帝国が世界の覇権を握る19世紀。英語とは大きく異なる言語を求めて広東（カントン）から連れてこられた中国人少年ロビンは、オックスフォード大学の王立翻訳研究所、通称バベルの新入生となり、言語のエキスパートになるための厳しい訓練を受ける。だが一方で、学内には大英帝国に叛旗を翻す秘密結社があった。言語の力を巡る本格ファンタジー。ネビュラ賞、ローカス賞受賞作。
バベル オックスフォード翻訳家革命秘史 下巻(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488016920)
判型：四六判仮フランス装
ページ数：326ページ
初版：2025年2月14日
ISBN：978-4-488-01692-0
Cコード：C0097
装画：影山徹
装幀：岩郷重力＋W.I
内容紹介：
バベルが供給する、銀を用いた魔法によって世界を支配する大英帝国。通訳として広東（カントン）を訪れたロビンたちは、イギリスが阿片貿易を口実に清朝政府に戦争をしかけ、中国が持つ膨大な銀をわがものにしようとしていることを目の当たりにする。そしてロビンは、後戻りのできないひとつの決断をする。帰国したロビンたちは、戦争を食い止めるべく奔走するが……言語の力を巡る本格ファンタジー。ネビュラ賞、ローカス賞受賞作。訳者あとがき＝古沢嘉通
2位 アレステア・レナルズ『反転領域』（中原尚哉・訳／創元SF文庫）
反転領域(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488627119)
判型：文庫判
ページ数：414ページ
初版：2025年7月11日
ISBN：978-4-488-62711-9
Cコード：C0197
装画：加藤直之
装幀：岩郷重力+W.I
4位 ペン・シェパード『非在の街』（安原和見・訳／創元海外SF叢書）
非在の街(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488014698)
判型：四六判仮フランス装
ページ数：420ページ
初版：2025年4月11日
ISBN：978-4-488-01469-8
Cコード：C0097
装画：引地渉
装幀：岩郷重力+W.I
第5位 エドワード・ブライアント『シナバー 辰砂都市』（市田泉・訳／創元SF文庫）
シナバー 辰砂都市(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488626112)
判型：文庫判
ページ数：318ページ
初版：2025年7月31日
ISBN：978-4-488-62611-2
Cコード：C0197
装画：八木宇気
装幀：岩郷重力+S.K
６位 ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488776039)（細美遥子訳、創元SF文庫）
7位 レイ・ネイラー『絶滅の牙』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488628116)（金子浩訳、創元SF文庫）
11位 ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488624118)（新井なゆり訳、創元SF文庫）
14位 ジェイムズ・P・ホーガン『ミネルヴァ計画』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488663360)（内田昌之訳、創元SF文庫）
22位 アレックス・ホワイト『超機動音響兵器ヴァンガード(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488639112)』（金子浩訳、創元SF文庫）
22位 ロブ・ハート『パラドクス・ホテル(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488620110)』（金子浩訳、創元SF文庫）
■ベストSF2025 国内篇
5位 赤野工作『遊戯と臨界 赤野工作ゲームSF傑作選』（創元日本SF叢書）
遊戯と臨界 赤野工作ゲームSF傑作選(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488021054)
判型：四六判仮フランス装
ページ数：336ページ
初版：2025年3月21日
ISBN：978-4-488-02105-4
Cコード：C0093
装画：飯田研人
装幀：森敬太（合同会社飛ぶ教室）
７位 藤井太洋『まるで渡り鳥のように 藤井太洋SF短編集』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488018474)（創元日本SF叢書）
9位 宮澤伊織『ときときチャンネル ない天気つくってみた』(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488021078)（創元日本SF叢書）
20位 林譲治『惑星カザンの桜(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488617110)』（創元SF文庫）
22位 山本弘『時の果てのフェブラリー 赤方偏移世界(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488737085)』（創元SF文庫）
23位 笹原千波『風になるにはまだ(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488021061)』（創元日本SF叢書）
27位 会津信吾編『戦前日本モダンホラー傑作選 バビロンの吸血鬼(https://www.tsogen.co.jp/np/isbn/9784488595036)』（創元推理文庫F）
詳細はWEB東京創元社マガジンをご覧ください。
https://note.com/tokyosogensha/n/n20451516ae0f
『SFが読みたい！2026年版』（早川書房）は現在発売中です。
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0005210499/
2025年のSF界を彩った傑作の数々に、ぜひご注目ください！
