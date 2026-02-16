【大手・優良企業が多数出展！】2/28（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』米マイクロソフト 牛尾 剛氏による特別セミナーも同時公開！

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『type』は、2026年2月28日（土）にオンラインで『type エンジニア転職フェア ONLINE』を開催いたします


（https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228)）。




■ 『type エンジニア転職フェア ONLINE』の概要

開催日時：2/28（土）13:00～19:00


※出展企業情報の閲覧・カジュアル面談オファーの送受信：2/25（水）～2/28（土）


場所：オンライン


対象：ITエンジニア経験者または希望者




※カジュアル面談とは・・・


企業担当者と来場者が個別に話せるオンライン面談のことです。




【type エンジニア転職フェア ONLINEの特徴】


◆ どこからでも参加できる（無料）


◆ 2/25（水）からカジュアル面談オファーが届く＆送れる


◆ 企業とカジュアル面談（オンライン個別面談）やチャットができる


◆ 企業の資料DLや動画視聴で情報収集ができる


◆ 当フェア限定の特別セミナーや転職に役立つセミナーを視聴できる


◆ キャリアアドバイザーとオンラインで転職相談ができる




▼ 当フェアへの参加登録はこちら！ ▼


https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228)





■ 大手・優良企業が多数出展！




シャープマーケティングジャパン｜ＮＴＴデータ東北


NECフィールディング｜日鉄ソリューションズ東日本


ベネフィット・ワン｜グロップエスシー｜エクストリーム　ほか


※出展企業は変更になる可能性がございます




■ 米マイクロソフト 牛尾 剛氏による特別セミナー同時開催！


毎回人気のノウハウセミナーに加え、オンラインフェア限定の特別セミナーを開催！


今回は、〈ITエンジニア本大賞2025〉の特別賞受賞作で、


電子書籍を含め10万部を突破した『世界一流エンジニアの思考法』の著者である牛尾剛氏に「エンジニアとしてどうしていけば生き残れるのか」「どうやったら楽しく仕事を出来るのか？」というとても難しい課題に関して、米国で働くエンジニアとして経験し学んだ事を皆さんにシェアいただきます。




◇特別セミナー


＞＞講演テーマ


僕のAIエンジニアリング生き残りアカデミア




＞＞講演




米マイクロソフト


Azure Functionsプロダクトチーム シニアソフトウェアエンジニア


牛尾 剛 氏




＞＞講演概要


ソフトウェアエンジニアリングがAI時代に突入する中、「エンジニアとしてどうしていけば生き残れるのか」「どうやったら楽しく仕事を出来るのか？」というとても難しい課題に関して、米国で働くエンジニアとして経験し学んだ事を皆さんにシェアいたします。


※本セミナーは、2/28（土）12:00～20:00にイベントページ内にてご覧いただけます。




◇転職ノウハウセミナー特集


過去に人気のあった「面接対策」と「求人広告の見方」、


「職務経歴書の書き方」のノウハウセミナーをイベントページにて限定公開！


公開期間中、好きな時間に視聴することが可能です。


イベント中にさっそく実践できるノウハウもありますので、


ぜひ事前にチェックしておきましょう！




＞＞講演テーマ


【面接が苦手な方におすすめ】


エンジニア面接、‟強み”を活かした面接突破術




【企業選びに悩んでいる方におすすめ】


求人広告クリエイターに学ぶ！


ITエンジニア向け求人広告の見方




【書類選考が不安な方におすすめ】


元人事＆ITエンジニア向け転職アプリ「Direct type」企画・運用担当が伝授！


エンジニア採用担当の目に留まる、職務経歴書の書き方




＞＞講演者


キャリアデザインセンター




※本セミナーは2/25（水）～3/4（水）の期間、イベントページ内にてご覧いただけます。




▼ 簡単登録3分！参加登録はこちら ▼


https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228)




■転職活動応援企画をご用意




対象者全員に・・・


Amazonギフトカード500円分をプレゼント


※プレゼントお渡しの条件は特設サイトをご確認ください。


https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228#present(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228#present)




当フェアへの参加登録はこちら！ ▼


https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228)



転職活動を効率的に進められる『type エンジニア転職フェア ONLINE』への参加登録とご参加、心よりお待ちしています！



※本キャンペーンは株式会社キャリアデザインセンターによる提供です。


本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


type 転職フェア事務局【event@fair.type.jp】までお願いいたします。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Incまたはその関連会社の商標です。




■本リリースに関連するサイトURL

●2026年2月28日（土）『type エンジニア転職フェア ONLINE』の詳細はこちら！


https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_eo_260228)



●当フェアへの参加登録はこちら！


https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228(https://type.jp/s/fair/online/entry/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_eh_eo_260228)



●転職サイト[type（タイプ）]


https://type.jp/


株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5,866万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■768名（2025年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営


・転職フェアの開催


・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


・IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』（厚生労働大臣許可　派13-315344）


・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営


など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供




■ 本件に関するお問い合わせ先 ■


株式会社キャリアデザインセンター 広報担当


E-mail：pr@type.jp Tel：03-3560-1601 Fax：03-3560-1605




■ 法人企業様向けの転職イベントに関するご案内ページはこちら ■




＜typeエンジニア転職フェア＞


サービスサイト：https://type.jp/keisai/event/


サービス資料　：https://info.type.jp/downloadpage-type/engineer-fea




＜女の転職type 転職イベント＞


サービスサイト：https://woman-type.jp/keisai/event/


サービス資料　：https://info.type.jp/downloadpage-womantype_top/real-fair/


■ 求人掲載に関するお問い合わせ先 ■


・フォームでのお問い合わせ


「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/


「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/




・お電話でのお問い合わせ


TEL：03-3560-1622　『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛