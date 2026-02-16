Âè7²ó¡ÖESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¡×¤ËÁªÄê
¥·¥ãー¥×¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè7²ó¡ÖESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ»ö¶È¤äESG¶âÍ»¡Ê¢¨1¡Ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤·¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ESG¶âÍ»¤ÎÉáµÚ¡¦³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤«¤éÂè7²ó¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¡¢Åö¼Ò¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´Ä¶¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¡×¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¡¦»ö¶Èµ¡²ñ¡¦ÀïÎ¬¡×¡ÖKPI¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÄ¹´ü´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSHARP Eco Vision 2050¡×¤Î¤â¤È¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ä¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖRE100¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ーÈæÎ¨¤òÌó25%¤Ë¹â¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀïÎ¬¤äKPI¡¢¿ÊÄ½¤ò¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È2025¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³«¼¨¤ò¿Ê¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤ÄÍ¸úÀ¤Î¤¢¤ëESG¤Î»Üºö¡¦»ØÉ¸¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·¥ãー¥×¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¡§https://corporate.jp.sharp/eco/report/
¢£ Âè7²ó¡ÖESG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¼õ¾Þ¼Ô¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.env.go.jp/press/press_02902.html
¢¨1 Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò´Þ¤àESGÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÅêÍ»»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶NGO¤Ç¤¢¤ë¡ÖClimate Group¡×¤È¡ÖCDP¡×¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢»ö¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー100%²½¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
