DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」&「バレンタインギフトガチャ Part3」を開催中！

合同会社EXNOA


DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」と「バレンタインギフトガチャ Part3」を開催中であることをお知らせいたします。また、「バレンタインミニストーリーセット」も販売することをお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/


公式X：https://x.com/roman_mugenro



■本編進めようイベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」開催中！




開催期間：2月14日（土）14:00 ～ 2月22日（日）22:59


本イベントは、各キャラクターの本編を読み進めると進行するイベントとなっており、定期的に「夢デートフィーバー」や「ストーリーフィーバー」、「夢デート・ストーリーフィーバー」が発生します！


フィーバー中は獲得できる「ハート」が2倍または3倍になりますので、フィーバーを活用してイベントをお楽しみください。



＜イベント報酬内容＞




＜早期特典＞


愛艶に誘うピンクのロングヘア、愛艶に誘うメイクセット



＜累計特典＞


魅惑のショコラ・ランジェリー　参加記念称号、【全7種】魅惑のショコラ・ランジェリーストーリー、【全7種】愛艶に誘う彼カラーイヤリング、愛艶に誘うナイトワンピース、★4【僕だけのチョコ】ヘイロン、愛艶に誘うラグジュアリーな枕、★4【チョコよりも甘い時間】夜刀、愛艶に誘うラグジュアリーなベッドルーム、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


魅惑のショコラ・ランジェリー　ランキング称号、【全2種】魅惑のショコラ・ランジェリー～アフターストーリー夜刀・ヘイロン、愛艶に誘うラグジュアリードレスコーデ、愛艶に誘うヘッドドレス、その他ゲーム内アイテム



■期間限定「バレンタインギフトガチャ Part3」開催中！




開催期間：2月10日（火）14:00 ～ 3月10日（火）15:59



本ガチャで新規登場となるカードには、バレンタインボイスもついてきます！


※開催中イベントへの"特効効果"は付いておりません。



＜期間限定カード＞


★5【チョコはキミとのキスの味】葛葉（CV：恋津田蓮也）




★5【指についたチョコも】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）






■バレンタインミニストーリーセット販売中！




開催期間：2月8日（日）14:00 ～ 2月28日（土）15:59



ゲーム内ショップにて、彼と過ごすとびきり甘いバレンタインストーリーが付いてくるセットが登場中です。


さらに、各セット購入でホワイトデーに彼からのお返しのスチルが届きます。


期間限定販売となっておりますので、お見逃しなく！



※各セット購入でもらえる彼からのお返しのスチルは、ホワイトデー当日の3月14日（土）12時に付与されます。



※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。



【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版 / DMM GAMES STORE版） / App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか



【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。


権利表記：(C)2024 EXNOA LLC　developed by CYBIRD


