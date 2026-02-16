DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」&「バレンタインギフトガチャ Part3」を開催中！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」と「バレンタインギフトガチャ Part3」を開催中であることをお知らせいたします。また、「バレンタインミニストーリーセット」も販売することをお知らせいたします。
公式サイト：https://mugenro.jp/
公式X：https://x.com/roman_mugenro
■本編進めようイベント「魅惑のショコラ・ランジェリー」開催中！
開催期間：2月14日（土）14:00 ～ 2月22日（日）22:59
本イベントは、各キャラクターの本編を読み進めると進行するイベントとなっており、定期的に「夢デートフィーバー」や「ストーリーフィーバー」、「夢デート・ストーリーフィーバー」が発生します！
フィーバー中は獲得できる「ハート」が2倍または3倍になりますので、フィーバーを活用してイベントをお楽しみください。
＜イベント報酬内容＞
＜早期特典＞
愛艶に誘うピンクのロングヘア、愛艶に誘うメイクセット
＜累計特典＞
魅惑のショコラ・ランジェリー 参加記念称号、【全7種】魅惑のショコラ・ランジェリーストーリー、【全7種】愛艶に誘う彼カラーイヤリング、愛艶に誘うナイトワンピース、★4【僕だけのチョコ】ヘイロン、愛艶に誘うラグジュアリーな枕、★4【チョコよりも甘い時間】夜刀、愛艶に誘うラグジュアリーなベッドルーム、その他ゲーム内アイテム
＜ランキング特典＞
魅惑のショコラ・ランジェリー ランキング称号、【全2種】魅惑のショコラ・ランジェリー～アフターストーリー夜刀・ヘイロン、愛艶に誘うラグジュアリードレスコーデ、愛艶に誘うヘッドドレス、その他ゲーム内アイテム
■期間限定「バレンタインギフトガチャ Part3」開催中！
開催期間：2月10日（火）14:00 ～ 3月10日（火）15:59
本ガチャで新規登場となるカードには、バレンタインボイスもついてきます！
※開催中イベントへの"特効効果"は付いておりません。
＜期間限定カード＞
★5【チョコはキミとのキスの味】葛葉（CV：恋津田蓮也）
★5【指についたチョコも】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）
■バレンタインミニストーリーセット販売中！
開催期間：2月8日（日）14:00 ～ 2月28日（土）15:59
ゲーム内ショップにて、彼と過ごすとびきり甘いバレンタインストーリーが付いてくるセットが登場中です。
さらに、各セット購入でホワイトデーに彼からのお返しのスチルが届きます。
期間限定販売となっておりますので、お見逃しなく！
※各セット購入でもらえる彼からのお返しのスチルは、ホワイトデー当日の3月14日（土）12時に付与されます。
※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。
※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。
https://games.dmm.com/detail/mugenrou
【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】
タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶
ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版 / DMM GAMES STORE版） / App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
▼出演キャスト
テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉
あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか
【Romanteen18シリーズとは】
一日の終わりに幸せな夢を。
「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。
自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。
感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。
「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。
通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。
