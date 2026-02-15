「えっ、その土食べれるの？」SNSで話題沸騰の”体験型”スイーツ芋ほりティラミス

株式会社おいもや

「映え」スイーツが当たり前になった今、次に選ばれるのは「体験型」スイーツ。株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）が提案する「芋掘りティラミス」は、見た目の驚きだけでなく、スプーンで掘る体験そのものがコンテンツになる新感覚の商品です。

現在、おいもやではホワイトデーを彩るギフトとして、本商品の期間限定キャンペーンを開催中！

2月28日(土)まで「ホワイトデー早割価格」にてお買い求めいただけます。大切な方へ、美味しい驚きと「掘る」楽しさを、お得なこの機会にぜひお届けください。

芋堀りティラミス 通常価格1,580円（税込み）

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/51054/

＜キャンペーン・特集ページ＞ホワイトデー特集2026はこちら

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/whiteday/index_sp.html

おうちでお芋ほり！？ちょっと変わった『体験型お芋スイーツ』

“体験型”スイーツ「芋ほりティラミス」

お芋ほりのわくわくや楽しみをお家でも感じてほしい！そんな想いから誕生したのが「芋ほりティラミス」。緑と黒のスポンジクラムでおいも畑のようなリアルな土や草を表現。掘り進めていくと中には角切りのさつまいもが♪お家でさつまいもの収穫体験を楽しめる体験型スイーツです。

見た目だけじゃない！最後のひと口までおいしい「こだわりの４層構造」

「芋ほりティラミス」へのSNSからの嬉しいお声

お芋一筋50年で培ってきた素材選びと甘みの引き出し方を活かし、ティラミスらしいコクとほろ苦さの中に、お芋のやさしい甘みがふわっと広がるバランスに仕立てました。

掘り進めるほど層が現れ、食感と味の変化が楽しめるので、見た目だけで終わらない満足感が続きます。

届いた瞬間から“かわいい”。ギフトにも映えるパッケージデザイン

お芋の収穫祭をイメージした可愛らしいパッケージ

自分へのご褒美にはもちろん、手土産や差し入れに選ばれる理由のひとつが、箱を開ける前から気分が上がる“かわいいパッケージ”。お芋の収穫の様子を感じられるデザインで、開封のワクワクを引き立てます。

箱の中にも秘密が！

箱を開けるとティラミスがのぞく仕様で、まるで土の中から発掘するような開封体験をお楽しみいただけます。

商品をただ取り出すだけではなく、「のぞく」「見つける」というワクワク感をプラスすることで、芋掘りティラミスの“掘る楽しさ”を、食べる前から感じられる設計にしました。

食べ終わったあとも、もう一度うれしい。容器をリユースできる“やさしい選択”

食べたら終わりではなく、食べ終わったあとも楽しめるのが芋ほりティラミスのもうひとつの魅力です。容器は洗って乾かせば、ミニ観葉の鉢カバーや小物入れとしてリユース可能。かわいさを残しながら、使い捨てを減らす選択につながる点も、今の時代にうれしいポイントです。

▼こちらもチェック！母の日特集2026

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの干し芋」。

【株式会社おいもや企業HP】https://www.oimoya.net/