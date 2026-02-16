大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、「日本版ドラッカー研究所スコア」について、年に1度の更新を行ないましたのでお知らせいたします。

米国のドラッカー研究所スコアは、ピーター・ドラッカー氏が提唱する企業業績に影響を与える 5つの原則である「顧客満足」「従業員エンゲージメント・人材開発」「イノベーション」「社会的責任」「財務力」を数値化したもので、クレアモント大学院大学にある研究機関「ドラッカー研究所」が算出しています。2017 年から公表されており、現在では米国企業668 社に対して付与されています。

今回更新した「日本版ドラッカー研究所スコア」は、米国のドラッカー研究所スコアの概念・手法に基づき、日本企業の評価に適したデータを選定したうえで当社が算出しているスコアです。このたび、東京証券取引所上場の503社*１に対するスコアを更新しました。

米国と同様に、日本においても企業価値に占める無形資産「ミエナイチカラ」*2の割合が今後大きく拡大すると想定する中で、「ミエナイチカラ」を可視化し、測定するシステムが重要な役割を果たすと考えたことが、「日本版ドラッカー研究所スコア」開発の出発点でした。「日本版ドラッカー研究所スコア」の提供を通じて、企業を取り巻くすべてのステークホルダーが「ミエナイチカラ」の重要性を強く認識することで、日本企業の競争力を持続的に高めることができると信じています。

そして、当社は「日本版ドラッカー研究所スコア」を活用した「ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)」を2024年6月に設定しています。投資家の皆さまに良質なパフォーマンスを有するファンドを提供するとともに、日本企業の企業価値向上や日本株市場の発展に貢献してまいります。

以 上

＊1 2025年10月31日時点における「TOPIX500」または「JPXプライム150」指数に採用されている504社のうち、データ欠損によりスコア算定できなかった企業を除いた503社。

＊2 財務・非財務情報に関わらず、経営基盤として企業が保有する価値創出源でありながら測定が難しいもの。例えば無形資産である人的資本、ブランド等。

※「日本版ドラッカー研究所スコア」のメソドロジーや使用している指標一覧、上位企業の紹介についてはプレスリリースをご参照ください。

▼「日本版ドラッカー研究所スコア」を年次更新

https://www.daiwa-am.co.jp/company/press-release/20260216_01.pdf

