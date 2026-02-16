株式会社ＢＴＭ

株式会社 BTM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：田口 雅教、以下 BTM）

は、Infrastructure as Code（IaC）*を活用した AWS 向け BCP（事業継続計画）およびラン

サムウェア対策ソリューションの提供を開始、第 1 号として、この度、東洋計器株式会社

（本社：長野県松本市、代表取締役社長：土田泰正、以下、東洋計器）への導入を完了しま

した。

■背景と目的：

近年の企業は、事業運営の大部分に IT が関わっており、システム障害やランサムウェア

攻撃といったリスクに直面しています。中でも中小企業やベンチャー企業は資金や人材の

不足からそれらへの備えが十分でないことが多く、被害を受けた場合の復旧に日数を要し

たり、多額の損害が発生したりしています。

BTM は、このような課題を解決するため、特に AWS を利用している企業向けに IaC を

活用した AWS 環境の複製ソリューションを開発しました。このソリューションは、AWS

環境の設定や更新をコード化することによって高速かつ正確な環境複製*を可能にするもの

で、復旧に要する日数の大幅な短縮、損害額の大幅な抑制といった効果を期待できます。

*Infrastructure as Code（IaC）：サーバーやネットワークなどの IT インフラをコードで定義

し、自動化して構築・管理する手法。手作業での設定をプログラムコードに置き換えること

で、エラーの削減、設定の一貫性確保、迅速な環境展開、コスト削減を実現できる。コード

をバージョン管理できるため環境の再現性が高まり、インフラの変更管理も効率化される。

*東洋計器においては、対象としたシステムの 80％以上がコマンド１つで復旧可能に。

---------------------------------------------------------------------------------------

【株式会社 BTM】

代 表：代表取締役社長兼 CEO 田口 雅教

設 立：2011 年 8 月

事業内容：DX 推進事業

本 社：東京都渋谷区神泉町９番１号 Daiwa 渋谷神泉ビル２階

U R L：https://www.b-tm.co.jp/

「日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方に眠る人財を活用した DX 推進事

業を行っております。設立以来構築してきた全国の開発会社とのネットワークをデータベ

ース化し各地の開発案件とのマッチングを行う IT エンジニアリングサービス、独自のノウ

ハウで育成した「自律型フルスタックエンジニア」が開発を担う DX ソリューションサービ

スを運営しております。

【東洋計器株式会社】

代 表：代表取締役社長 土田 泰正

設 立：1949 年 5 月

事業内容：水道・LP ガス・都市ガスメーター等の開発・製造・販売

本 社：長野県松本市和田 3967 番地 10

U R L：https://www.toyo-keiki.co.jp/info/outline.html

1949 年の創業以来、人々の生活に不可欠なライフラインを支える製品を提供しています。

高い技術力と品質管理体制を強みとし、国内外で事業を展開しています。環境に配慮したス

マートメーターの開発にも積極的に取り組んでおり、持続可能な社会の実現に貢献してい

ます。暮らしに安全と安心を届けることを使命としています。