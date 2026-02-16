第62回清和源氏まつり 懐古行列の出演者が決定 / 兵庫県川西市

川西市

2月14日、アステホール（川西市栄町25）で4月12日（日）開催予定の第62回清和源氏まつり懐古行列に出演する八幡太郎義家役と三御前役（巴御前、常盤御前、静御前）の選考会を実施。応募者（八幡太郎義家役３人、三御前役21人）の中から４名を決定しました。

八幡太郎義家役と三御前役（巴御前、常盤御前、静御前）に決まった４人 （ 写真左から 磯部さん、奥西さん、刀禰さん、堀さん ）

兵庫県川西市では、清和源氏発祥の地であることを広く発信するため毎年「清和源氏まつり」を開催しています。2月14日、まつりの懐古行列に参加する八幡太郎義家役１名と三御前役３名を選ぶ選考会が行われ、応募者たちは清和源氏まつりや川西への思い、特技などを披露しながら自己PRしました。

選ばれた４名は、まつりの当日の出演だけでなく、「川西スマイルナビゲーター」として年間を通して活動します。市や観光協会などが行うさまざまなイベントに参加し、市の魅力をPRしていく予定です。

決定した出演者は、以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98199/table/479_1_bae1c1bafc37d2f1030c182d37ecb117.jpg?v=202602160451 ]令和7年度の4人から令和8年度の4人へ 襷をつなぐ

巴御前役に選ばれた奥西さんは、「ずっと生まれ育った川西市で、何か自分を活かせることはないかと考えていました。また、祖母が広報誌を見ながら、『（私が）お馬さんに乗ってくれたら嬉しいなぁ』と言っていたことが印象深く、実際に乗っている様子を見せてあげたいと思い応募しました。イベント当日も、笑顔を絶やさず、また川西スマイルナビゲーターになりたいという人がたくさん出てくれるよう、一生懸命頑張りたいです」などと話しました。

八幡太郎義家役に選ばれた刀禰さんは、「今年度、『川西もりあげどすこいまつり』や『LOCAL BUSINESS HUB かわにし』などのイベントに参加しました。その中で、川西を盛り上げたいという人たちの熱意に触れ、私も川西のために何か貢献したいと感じるようになりました。若武者に選んでいただき、緊張する気持ちもありますが、川西の良いところをたくさんの人に届けられるよう、まずは自分自身が楽しんで活動していきたいと思います」などと話しました。