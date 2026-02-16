群馬県太田市より全国のマンホーラーへ！太田市役所でデザインマンホールの常設展示がスタート！

群馬県太田市

太田市へデザインマンホールを見に来られるマンホール愛好家の方々向けに、本市で所有しているデザインマンホール２点の常設展示を始めます。常設展示をするための台座は、群馬県立太田工業高等学校の生徒達が製作してくれました！

足元の芸術品、足元アートとも言われるデザインマンホールを是非見に来てください！

１ 展示場所

市のシンボル木 であるマツをモチーフとした農集排水のデザインマンホール市の花 サルビアをモチーフとしたデザインマンホール

群馬県太田市浜町２番３５号

太田市役所本庁舎８階 エレベーターホール

２ 展示期間

令和８年３月６日（金）午後４時～

※常設展示のため、３月９日（月）以降は、平日午前８時３０分～午後５時１５分にご覧頂けます。

３ デザインマンホール（ご当地マンホール）とは

下水道事業への理解と関心を深めていただくために、各自治体で地域の特色などをカラフルにデザインしたマンホール蓋のことです。１９８０年代に下水道事業のイメージアップとして、自治体ごとに個性を出したマンホールの制作が広まりました。このようなご当地文化としてのデザインマンホールは日本独特の文化であるとも言われています。

４ 群馬県立太田工業高等学校の協力により常設展示を実現

以前から一定数のマンホール愛好家達を集めてきた太田市の２つのデザインマンホール。市は、２つのデザインマンホールを１箇所に集約させ、ファンの皆様に見学しやすいようにすることにしましたが、展示用の台座は壊れているものが１つあるだけ...。

そこで、市内の太田工業高等学校に相談してみたところ快く承諾いただき、機械科２年生の生徒３名が授業で培った溶接技術を生かして、新たな台座を製作し、既存の台座の修理をしてくれました！また、今後デザインマンホールが増えた場合にも対応できるよう予備の台座も製作いただきました。

【お問い合わせ先】

太田市役所 下水道課

群馬県太田市浜町2番35号

Tel：0276-47-1949

太田市の概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。