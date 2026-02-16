超マニアックでオモシロ情報の宝庫はここに！「踏み込め！歴博～カズレーザーと楽しむ〇〇年前～」CBCテレビで2週連続放送！
全国に3,000以上はあると言われている歴史博物館、みなさんはどれだけ足を運んだことがありますか？なんだか渋そうだし難しそう、興味があるものはないかも・・・なんて先入観から行く機会を逃しているのだとしたら、それはとってももったいないかも！歴史博物館には、超マニアックでオモシロ情報があふれています！
カズレーザーがMCを務め、スタジオと歴史博物館を中継でつなぎ歴史博物館をマニアックにひたすら深掘りしていく歴史バラエティ。それが「踏み込め！歴博～カズレーザーと〇〇年前」です。
歴史博物館に出向いたレポーターが学芸員さんとともに、スタジオのカズレーザー、大友花恋のふとした疑問や感想に答えます。ストレートな歴史うんちくはもちろん、思わずカズレーザーも「へぇー」とうなる、知られざるマニアック情報やおもしろ話が満載です！
2月21日（土）の放送回は、ザ・マミィの2人が名古屋市秀吉清正記念館に、
2月28日（土）の放送回は、トム・ブラウンみちおが安城市歴史博物館を訪れます。
行ったことがない歴史博物館の魅力に気付けるチャンス！
ぜひ番組をご覧ください。
【出演者からのコメント】
カズレーザー（MC）
取材先の歴史博物館は、どちらもめちゃくちゃ見ごたえがあり、収録は、進行とか関係なくとにかく気になったことを学芸員さんに聞いているうちに終わっちゃいました。本物の人の骨がテレビでがっつり見られるなんてびっくりです！歴史に興味がない人にもぜひ見ていただければと思います。
大友花恋
歴史博物館には大人になってからはあまり行った覚えが無く、今回久しぶりに触れましたが、とても面白かったです！安城市の歴史博物館では、最初に出てきた展示にとにかく驚いて、その展示だけでかなりの時間を割いて色々質問してしまいました！見学気分で、ただただ楽しめる番組ですので、ぜひご覧ください！
【番組概要】
◆タイトル
「踏み込め！歴博～カズレーザーと〇〇年前」
◆放送日時
2026年2月21日（土）17時～17時30分
2026年2月28日（土）17時～17時30分
◆出演
MC：カズレーザー（メイプル超合金）
大友花恋
レポーター
ザ・マミィ
トム・ブラウンみちお
◆配信
TVer ２月２２日（日）正午～配信
◆番組HP：https://hicbc.com/tv/rekihaku/