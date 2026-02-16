― ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ø ―Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¤Ç¹çÆ±ËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ±Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÇ®ÅÄÀéÇ¯Å¹¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀéÇ¯³Ø¶èËÉºÒ°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¤È¹çÆ±¤ÇËÉºÒ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·±Îý¤Ï¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è»Ù±çÂÎÀ©¤Î³ÎÇ§¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹Ìó15Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñµ¡ºà¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëËÉºÒ·±Îý¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÁ´¹ñ17¥«½êÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÉºÒ·±Îý¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÇ®ÅÄÀéÇ¯Å¹
¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶èÀéÇ¯°ìÃúÌÜ16ÈÖ29¹æ¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ÀéÇ¯³Ø¶èËÉºÒ°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¡¢¥Óー¥¨¥¹¥¨¥ë¼Ò°÷
»²²Ã¿Í¿ô¡§Ìó15Ì¾
¡þ·±ÎýÆâÍÆ
¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
¡¦´Ê°×È¯ÅÅµ¡¤ÎÁàºî³ÎÇ§
¡¦¿æ¤½Ð¤·ÍÑÀßÈ÷¤ÎÀß±Ä¡¦ÅÀ²Ð·±Îý
ÅöÆü¤Ï¡¢¥¬¥¹µ¡´ï¤äÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÀÜÂ³¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿æ¤½Ð¤·ÀßÈ÷¤ÎÀß±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤Î°·¤¤Êý¤ä°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ò¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÇ®ÅÄÀéÇ¯Å¹¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¿æ¤½Ð¤·¤ä´Ê°×Åª¤ÊÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¤ÊÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î13Æü¤ËÀéÇ¯³Ø¶èËÉºÒ°Â¿´¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¤È¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¤È»ö¶È½ê¤È¤Î»Ù±ç¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Ï¤½¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2026Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¦¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡§391Å¹ÊÞ
¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ·¿¥é¥ó¥É¥êー¡§279Å¹ÊÞ(¤¦¤ÁºÒ³²¶¨Äê¡§62¥«½ê)
¡¦ËÉºÒ·±Îý¡§17¥«½ê¡Êº£²ó¤ò´Þ¤à¡Ë
º£¸å¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥¢¥¤¥Óー¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡ÖÁÏÂ¤¡¦Ä©Àï¡¦¶¦À¸¤Ç¡Ø²ÁÃÍÁÏÂ¤´ë¶È¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡Ö¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥É¥êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅµ¤´ðËÜÎÁ¶âºï¸º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖGI¥Ö¥ìー¥«ー¡×¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£