【全国やきいもグランプリ2026】チャンピオン他各賞 決定

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、2026年2月11日（水・祝）～15日（日）にわたり開催しました「全国やきいもグランプリ2026」におきまして、チャンピオン他各賞が決定いたしましたので、お知らせいたします。

全国から選りすぐりの18店舗による、頂点を巡る熱いアツい戦い！！

来場者による一般投票と、焼き芋全18芋食べ比べ審査員による投票、特別審査員による投票で、チャンピオンを始め各賞が決定いたしました！

全国やきいもグランプリ2026 各賞

【全国やきいもグランプリ2026 チャンピオン】

尾張芋屋 芋吉

＜紅はるか／芋品種：べにはるか＞

【焼き芋ニュースター賞】

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店）

＜紅はるか／芋品種：べにはるか＞

【山川名誉実行委員長賞】

焼き芋スイーツ ほっこり芋

＜金蜜芋／芋品種：べにはるか＞

【さつまいも博実行委員会賞】

壺焼き芋 なべちゃん

＜紅はるか／芋品種：べにはるか＞

【さつまいも特選農家賞】

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

＜日比焼き芋の『みのシルク』

／芋品種：シルクスイート＞

【クレバリーホーム賞】

尾張芋屋 芋吉

＜紅はるか／芋品種：べにはるか＞

以上のように決定いたしました。選ばれた皆様、おめでとうございます！

～チャンピオンのコメント～

提供してくださった農家さんのおかげでチャンピオンになることができました。

殿堂入りを目指してあと2回チャンピオンを獲ります！ありがとうござました。

（全国やきいもグランプリ 各賞決定方法）

入場受付で、一般投票コインを配布。事前の厳しい審査を勝ち抜いた18店舗のグランプリエントリー焼き芋の中から “美味しい”と思ったお店の投票ボックスにコインを投票。

加えて、「焼き芋全18芋食べ比べ審査」を実施。18店舗の焼き芋を、店名を隠した状態で食べていただき、味のみで評価をし、投票。

それらの票数に加え、山川名誉実行委員長、日本さつまいもサミット2025-2026受賞生産者、スポンサーのクレバリーホーム様、全国やきいもグランプリ殿堂入り店舗、そしてさつまいも博実行委員会それぞれの投票を加算し、その合計で最も多い票を獲得した店舗をチャンピオンとして決定しました。

その他に、「焼き芋ニュースター賞」「クレバリーホーム賞」「山川名誉実行委員長賞」「さつまいも特選農家賞」「さつまいも博実行委員会賞」各賞を決定しました。

＊＊＊

「冬のさつまいも博」は来年も開催予定です。

また、2026年8月に「夏のさつまいも博2026」の開催が決定致しました。

サツマイモの新たな楽しみ方を提案する本イベントに、これからもご期待ください。

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構



公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1sXDc4fatU7eIQHCGSB7jaoPX_tT7jfKs?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424