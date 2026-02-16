GHC¡¢2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌµ½þÄó¶¡
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://www.ghc-j.com/)¡ÊGHC ¢¨1¡áËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÊÕ¹¬»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¡¢º£²ó¤â¡ÖZERO¡ÊÌµ½þ¡Ë¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²þÄê±Æ¶Á¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä±¡ÆâµÄÏÀ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»î»»¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¡Ê²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ghc-j.com/kaitei-sim-2026/
2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¢£Ìµ½þ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¡¡¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ï¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²þÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²þÄêÆâÍÆ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢¼«±¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò»î»»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ä»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ÏÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Î¡ÖÃ»´ü·èÀï¡×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²þÄêÂÐ±þ¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¡ÖÈ½ÃÇ¤òÃÙ¤é¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Ï²þÄêÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÄê¤Î±Æ¶Á¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³ÉôÌç¤ä¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¶¦ÄÌÇ§¼±¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅö¼Ò¤Ïº£²ó¤âÁ´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤ÎÉÂ±¡·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖÉÂ±¡¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¦Ö¡Ê¥«¥¤¡Ë ZERO(https://www.ghc-j.com/dashboard/zero/)¡×¤Ç²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÉÂ±¡¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¦Ö(https://www.ghc-j.com/dashboard/)¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÉÂ±¡¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¦Ö ZERO(https://www.ghc-j.com/dashboard/zero/)¡×¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤´ÍøÍÑ¤ÎÉÂ±¡¤ÏÆÃ¤Ë¼êÂ³¤Åù¤Ê¤¯¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß
¡¡Åö¼Ò¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î°åÎÅÀ¯ºö¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖGemMed(https://gemmed.ghc-j.com/)¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¸üÏ«¹ÔÀ¯¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¾Ü¤·¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ÎÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¹¤¯¡¢¿¼¤¯ÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë1000ÉÂ±¡Ä¶¤ÎDPC¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÀµ³Î¤ËÉÂ±¡¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ØÉ¸¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
ËÜ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- 2026Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Î±Æ¶Á¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç»î»»
- ¼«±¡¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÃ¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¿ÞÉ½¤Ç²Ä»ë²½
- ¼ý±×¡¢´Ç¸îÉ¬Í×ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¼À´µ¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¥É¥ê¥ë¥À¥¦¥ó
- ·Ð±Ä²ñµÄ¤ä¸¡Æ¤»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È
- Ê£»¨À·¸¿ô¤ÎÁý¸º»î»»¤Ç¿·µì¤ÎÂåÉ½¼À´µ°ìÍ÷¤«¤éÍ×°ø¤ò¿äÂ¬
- ¿·Àß¡ÖÃÏ°èÊñ³ç°åÎÅÉÂÅï¡×¤Î´Ç¸îÉ¬Í×ÅÙ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÍÆ°×¤Ë
- 1000ÉÂ±¡Ä¶¤Î¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Ê¬ÀÏ
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Î´ðËÜÍýÇ°
Åö¼Ò¤Ï¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²þÄêÂÐ±þ¤ò°ì²áÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ï¡¢¡ÖÇä¤êÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï²þÄê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òZERO¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ê¤É°åÎÅ»ñ³Ê¼Ô¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëµÞÀ´üÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡£ºÇÂç1000ÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°åÎÅ¤È·Ð±Ä¤Î¼Á¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÉÂ±¡¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¦Ö¡Ê¥«¥¤¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Îß·×¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿ô¤Ï700ÉÂ±¡Ä¶¡£ÆüËÜÉÂ±¡²ñ¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤ÆÃæ¾®½ÐÍè¹âÉÂ±¡¸þ¤±·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡ÖJHAstis¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î¼¹É®¡¦ÇÛ¿®¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¤¬¤ó¿ÇÎÅµòÅÀÉÂ±¡¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖCQI¸¦µæ²ñ¡×¤Î»öÌ³¶É¤äÊÆ¥á¥¤¥èー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´ØÅù¤È¤Î¸¦µæ»ö¶È¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£ºâÌ³¾Ê¤Î¡ÖºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñ ºâÀ¯À©ÅÙÊ¬²Ê²ñ¡×¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤äÆüËÜ½¸Ãæ¼£ÎÅ°å³Ø²ñ¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤ËÍÑ¤¤¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê´íµ¡²¼¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤È°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±ÄÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ²ñ¡×¤Ç¤Ï°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤Æ¡¢º£¸å¤Î°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤è¤·¤«¤ï¤Î¡Ø¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤ÎÉÂ±¡·Ð±Ä¡Ù¡×¡ÊÆü·Ð¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç2020～2021Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤Ê¤É´ó¹Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ê¤É¿·Ê¹¡¢¡Ö½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ä¡Ö½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡×¤Ê¤É¼èºàÂÐ±þÂ¿¿ô¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¡¦ÏÀÊ¸¤Ï¡Ø°åÎÅÊø²õ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¥¨¥à¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¡ØÆüÊÆ¤¬¤ó³Êº¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ÈGeographic variation in surgical outcomes and cost between the United States and Japan¡É American Journal of Managed Care (2016 Sep;22(9):600-7)¡¢¡ÈTaking the leap to make bundled payments work Incentives drive realities in American, Japanese healthcare systems¡É Medical Group Management Association (2015 Sep; Vol. 1.)¡¢¡ÈCancer in the Time of COVID-19 in Japan: Collateral Damage¡É Collateral Global (2021)¤Ê¤É¡£