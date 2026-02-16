株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：金子 啓、

以下MSOL）は、中期経営計画「Beyond1000」に掲げる海外展開戦略の一環として、

ベトナム社会主義共和国ハノイ市に駐在員事務所を開設いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。





1. 駐在員事務所開設の目的

当社グループは、2030年にアジアにおけるプロジェクトマネジメント（PMO）のリーディングカンパニーとなることを目指しております。ベトナムは高い経済成長率を維持しており、豊富なIT人財を背景にPMO市場の拡大が見込まれる重要な拠点です。本事務所の開設により、以下の活動を推進し、アジア圏における事業基盤の構築を図ります。

（１） 現地有力IT企業との連携強化

ベトナム現地の主要IT企業との関係を構築し、日本およびグローバル案件における連携窓口となります。

（２）グローバル人財の獲得

現地有力大学からの直接採用、および学生へのフォローアップ活動を強化し、グループ全体の組織力強化につなげます。

（３）市場調査と新規ビジネス創出

現地スタートアップ企業の調査、および自社プロダクト「PROEVER」の開発協力会社の獲得やアジア地域における販路確保に向けた連携を推進します。

2. 駐在員事務所の概要

（１）名称

THE REPRESENTATIVE OFFICE OF MANAGEMENT SOLUTIONS CO., LTD.

in Hanoi City

（２）所在地

ベトナム社会主義共和国 ハノイ市

（３）主な業務内容

市場調査、情報収集、現地パートナーおよび大学との連絡窓口業務

（４）設立決定日

2025年11月25日（ライセンス取得日）

3. 今後の見通し

本件による当連結会計年度の業績に与える影響は軽微でありますが、中長期的な企業価値の向上に資するものと考えております。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagement における社会のPlatformとなり、組織の変革・ 価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL:03-5413-8808

Email:ceo_office@msols.com