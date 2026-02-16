「爆アゲ セレクション」に、新たに「Apple One」を追加

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「Apple One」（以下、本サービス）の取り扱いを 2026 年2月26日（木曜）から開始※1 し、対象サービスのご利用でdポイント（期間・用途限定）を毎月進呈する特典 「爆アゲ セレクション」※2 （以下、本特典）の対象サービスに追加します。

本特典では、本サービスをご契約かつ「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」 ※3 「ギガホ」※4 をご契約のお客さまを対象に、本サービス月額料金（税抜）の最大 10％のdポイント（期間・用途 限定）を進呈※5※6 します。

ドコモでの本サービスの取り扱いプランは「個人プラン」「ファミリープラン」となります。「個人プラン」は月額1,200円 （税込）でご利用いただけ、「ファミリープラン」は月額1,980円（税込）でご利用いただけます。また、「個人プラン」 をドコモから初めてお申込みの場合、31日間の初回無料特典を進呈します。

本サービスは、「Apple Music」「iCloud+」「Apple TV」「Apple Arcade」の４つのサブスクリプションをうれしい月額 で使える魅力的なプランです。iPhone、iPad、Apple TV 4K、Macなど、あらゆるApple製デバイスでアクセスして、どこでもお楽しみいただけます。

「Apple One」の詳細については、こちらをご確認ください。

https://www.apple.com/jp/apple-one/

また、本サービスの取り扱い開始に伴い、「『爆アゲ Apple One』 開始記念キャンペーン」を 2026 年2月26日（木曜）から2026年3月31日（火曜）までの期間で開催します。キャンペーン期間中に、キャンペーンサイトから エントリーのうえ、ドコモから「Apple One」をご契約いただいたお客さまの中から抽選で100名さまにdポイント（期間・用途限定）1,090ポイントを進呈します。詳細は別紙をご確認ください。

ドコモは今後も、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」などの料金プランを通じて、データ通信を存分にご利用いただきながら、高品質かつ人気の高いサービスを、dポイントを貯めながらお楽しみいただけるよう、本特典の充実をめざしてまいります

※1 「Apple One」のお申込み条件を満たした場合、どなたでもドコモから「Apple One」をお申込みになれます。

※2 「爆アゲ セレクション」について、詳しくは「ドコモのホームページ(https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/)」でご確認ください。

※3 「eximo ポイ活」を含みます。

※4 「5G ギガホ プレミア」「ギガホ プレミア」「5G ギガホ」「ギガホ」「ギガホ 2（Xi）」「ギガホ︓定期契約なし」「ギ

ガホ 2︓定期契約なし」 「ギガホプレミア︓2年定期」をさします。

※5 本特典の対象は適用条件を満たした方のみとなります。適用条件は別紙1をご確認ください。

※6 初回無料特典が適用されている期間はポイント進呈の対象外となり、初回無料特典終了後、ポイント進呈の対象となりま

す。

＊「Apple One」、「Apple Music」、「iCloud+」、「Apple TV」、「Apple Arcade」、「iPhone」、「iPad」、「Apple

TV 4K」、「Mac」は、 米国および他の国々で登録をされた Apple Inc. の商標です。「iPhone」の商標はアイホン株式会

社のライセンスに基づき使用されています。

＊「爆アゲ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

別紙1 「Apple One」の概要

「Apple One」は、「Apple Music」「 iCloud+」「Apple TV」「Apple Arcade」の4つのサブスクリプションをうれしい月額で使える魅力的なプランです。iPhone、iPad、Apple TV 4K、Mac など、あらゆるApple製デバイスでアクセスして、どこでもお楽しみいただけます。

1. 取り扱い開始日

2026年2月26日（木曜）

2. 月額料金

3. ポイント進呈

以下の進呈条件をすべて満たした場合、本サービス月額料金（税抜）の 5～10％のdポイント（期間・用途限定）を進呈※2※3※4※5 します。

１. dポイントクラブ会員であること。

２. 「Apple One」をドコモからご契約いただくこと。

３. 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」※6 「ギガ

ホ」※7のいずれかをご契約いただくこと。

4. お支払い方法

携帯電話料金との合算払い

5. お申込み窓口

ドコモショップ、ドコモ取り扱い店、ドコモ インフォメーションセンター、My docomo、サービス

お申込みサイト

※My docomo、サービスお申込みサイトは2026年2月26日（木曜）午前10時00分受付開始予定。

6. 「爆アゲ Apple One」ホームページ

https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/appleone/

※1 31日間以内に解約する場合、月額利用料はかかりません。ドコモからの「Apple One 個人プラン」お申込みが初回の場

合のみ適用されます。

※2 初回無料特典が適用されている期間はポイント進呈の対象外となり、初回無料特典終了後、ポイント進呈の対象となりま

す。

※3 還元率・進呈ポイント数は予告なく変更となる場合があります。

※4 ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。

※5 進呈されるポイントはdポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の3か月後の月末日までです。

※6 「eximo ポイ活」を含みます。

※7 「5G ギガホ プレミア」「ギガホ プレミア」「5G ギガホ」「ギガホ」「ギガホ 2（Xi）」「ギガホ︓定期契約なし」「ギ

ガホ 2︓定期契約なし」 「ギガホプレミア︓2年定期」をさします。

＊「Apple One」、「Apple Music」、「iCloud+」、「Apple TV」、「Apple Arcade」、「iPhone」、「iPad」、「Apple

TV 4K」、「Mac」は、米国および他の国々で登録をされた Apple Inc. の商標です。「iPhone」の商標はアイホン株式会

社のライセンスに基づき使用されています。

＊「爆アゲ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙2

「『爆アゲ Apple One』開始記念キャンペーン」の概要

1. キャンペーン期間

2026年2月26日（木曜）午前10時00分から2026年3月31日（火曜）午後11時59分まで

2. 概要

キャンペーン期間中に、キャンペーンサイトからエントリーのうえ、ドコモから「Apple One」をご

契約いただいたお客さまの中から抽選で100名さまにdポイント（期間・用途限定）1,090ポイントを

進呈します。

3. 賞品※1

dポイント（期間・用途限定）1,090ポイント︓100名さま

4. 適用条件※2※3※4※5※6

以下すべての条件を満たすお客さまが対象です。

１. キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリーいただくこと。

２. キャンペーン期間中にドコモから「Apple One」をご契約いただくこと

5. 進呈時期

ポイントの進呈︓2026年5月中予定

当選者の発表は、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。

6. キャンペーンサイト

https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/appleone/join_campaign/

キャンペーンサイトの公開は、2026年2月26日（木曜）午前10時00分を予定しています。

※1 進呈ポイントの有効期限は、進呈された日の3か月後の月末日までとなります。

※2 エントリーには、「dポイントクラブ」会員の「dアカウント」が必要です。

※3 すべての条件において、同一の「dアカウント」で実施する必要があります。

※4 １.２.については、キャンペーン期間中であればどちらを先に実施いただいても抽選の対象となります。

※5 ２.については、ドコモでの「Apple One」ご契約開始日がキャンペーン期間中の場合、対象となります。

※6 dポイント進呈前に「dポイントクラブ」を退会された場合、当選が無効となります。

※ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。最新の情報や注意事項の詳細はキャ

ンペーンサイトを ご確認ください。