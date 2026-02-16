【最新グラフィックボードが当たる】「Capcom Town」の公式Xにてフォロー & リポストキャンペーンを実施中！
2026年2月16日（月）より「Capcom Town」公式Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）では、「Capcom Town Store」のオープンを記念して、抽選で1名様にNVIDIA製グラフィックボード「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。
キャンペーン概要
■キャンペーン期間
2026年2月16日（月）16:00 ～ 2026年2月27日（金）16:00まで
■景品
抽選で1名様にプレゼント
NVIDIA
グラフィックボード
「GeForce RTX 5070 Founders Edition」
１名様
※画像はイメージです。※都合により、商品内容が変更になる場合がございます。
■応募方法
１. 「Capcom Town Official」Xアカウント (@capcomtown(https://x.com/capcomtown)) をフォロー
２. 「NVIDIA GeForce JP」Xアカウント (@NVIDIAGeForceJP(https://x.com/NVIDIAGeForceJP)) をフォロー
３. キャンペーン対象ポストをリポスト
さらに、「Capcom Town Store」のページをスクリーンショットし、キャンペーン対象投稿に添付して返信すると当選確率がUPします！
「Capcom Town Store」とは？
「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアです。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」で、カプコンのPCゲームをお得に購入できます！
※「Capcom Town Store」のご利用にはCAPCOM IDの登録が必要です
※新作商品および一部商品は各割引の対象外となる場合があります
「Capcom Town Store」公式サイト
https://store.captown.capcom.com/
「Capcom Town」とは？
ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！
『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは毎月更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。
「Capcom Town」公式サイト
https://captown.capcom.com/
「Capcom Town」公式Xアカウント（＠capcomtown）
https://x.com/capcomtown
「NVIDIA GeForce RTX 5070」とは？
GeForce RTX 5070 はNVIDIA DLSS 4、フル レイトレーシング、ニューラルレンダリング、NVIDIA Reflex テクノロジを搭載し、卓越した性能と画質を実現します。 GeForce RTX 5070 の詳細はこちら(https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5070-family/)をご確認ください。
※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。
(C)CAPCOM