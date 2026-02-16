【最新グラフィックボードが当たる】「Capcom Town」の公式Xにてフォロー & リポストキャンペーンを実施中！

株式会社カプコン




2026年2月16日（月）より「Capcom Town」公式Xアカウント（@capcomtown(https://x.com/capcomtown)）では、「Capcom Town Store」のオープンを記念して、抽選で1名様にNVIDIA製グラフィックボード「GeForce RTX 5070 Founders Edition」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

「Capcom Town Official」Xアカウント(@capcomtown(https://x.com/capcomtown)) および「NVIDIA GeForce JP」Xアカウント(@NVIDIAGeForceJP(https://x.com/NVIDIAGeForceJP))をフォローして、キャンペーン対象投稿をリポストすると応募完了です！　さらに、「Capcom Town Store(https://store.captown.capcom.com/)」のページをスクリーンショットし、キャンペーン対象投稿に添付して返信すると当選確率がUPします！　奮ってご参加ください！



キャンペーン概要

■キャンペーン期間　
2026年2月16日（月）16:00 ～ 2026年2月27日（金）16:00まで



■景品　
抽選で1名様にプレゼント



　　　　　　　　　　　NVIDIA
　　　　　　　　 グラフィックボード
　　　「GeForce RTX 5070 Founders Edition」
　　　　　　　　　　　 １名様

※画像はイメージです。※都合により、商品内容が変更になる場合がございます。



■応募方法


１. 「Capcom Town Official」Xアカウント (@capcomtown(https://x.com/capcomtown)) をフォロー


２. 「NVIDIA GeForce JP」Xアカウント (@NVIDIAGeForceJP(https://x.com/NVIDIAGeForceJP)) をフォロー


３. キャンペーン対象ポストをリポスト


さらに、「Capcom Town Store」のページをスクリーンショットし、キャンペーン対象投稿に添付して返信すると当選確率がUPします！



「Capcom Town Store」とは？

「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、カプコンの人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを販売する公式ストアです。「クーポン」「セール」「まとめ買い割引」で、カプコンのPCゲームをお得に購入できます！


※「Capcom Town Store」のご利用にはCAPCOM IDの登録が必要です


※新作商品および一部商品は各割引の対象外となる場合があります



「Capcom Town Store」公式サイト


https://store.captown.capcom.com/




「Capcom Town」とは？

ゲームや映像など楽しいコンテンツが盛りだくさんな街です！


『ストリートファイターII』や『ロックマン』などが遊べるクラシックゲームのラインナップは毎月更新予定ですので、ぜひ遊びに来てください。





「Capcom Town」公式サイト
https://captown.capcom.com/

「Capcom Town」公式Xアカウント（＠capcomtown）
https://x.com/capcomtown



「NVIDIA GeForce RTX 5070」とは？

GeForce RTX 5070 はNVIDIA DLSS 4、フル レイトレーシング、ニューラルレンダリング、NVIDIA Reflex テクノロジを搭載し、卓越した性能と画質を実現します。 GeForce RTX 5070 の詳細はこちら(https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/50-series/rtx-5070-family/)をご確認ください。




※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。


(C)CAPCOM