銀座セカンドライフ 代表取締役・片桐実央が「東京女性経営者アワード」継続成長部門受賞

銀座セカンドライフ株式会社

東京都が主催する「東京女性未来フォーラム2026」において、東京女性経営者アワード2026「継続成長部門」を、レンタルオフィス「アントレサロン」を運営する銀座セカンドライフ株式会社 代表取締役 片桐実央が受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、事業規模の拡大や持続可能な経営を通じて、社会的課題の解決に取り組む女性経営者を称える東京都主催の表彰制度です。1月26日、東京国際フォーラムにて行われた授賞式で、小池百合子都知事より表彰状とトロフィーが授与されました。

受賞を記念して小池百合子都知事よりトロフィー授与

■ 東京女性経営者アワード

東京都では、女性が経営者として活躍し、事業を成長させる取り組みを多角的に支援しています。その一環として毎年開催される「東京女性経営者アワード」は、今年で7回目を迎えます。

本アワードの趣旨は次の通りです。

・企業の成長力・社会貢献性の評価

・女性経営者の事業環境整備への寄与

・東京都の女性活躍施策との連動



〇受賞部門について

「継続成長部門」は、代表就任後、事業を長期的・継続的に成長させている女性経営者を対象とした部門です。直近決算が3年連続で増収・増益であること等、一時的な成果ではなく、安定した経営基盤のもとで事業の拡大を実現している点が評価されます。部門で1名のみ受賞者が決定されました。

〇開催の背景

・ 近年、国内では女性経営者や起業家が増加傾向にある一方、経営トップに占める女性の割合は依然として低いという課題があります。そのため東京都では、女性の経営リーダーシップを可視化し、その発信力を高めることを重視しています。

・ 本アワードは単なる表彰にとどまらず、受賞者の事業認知度の向上、ネットワークの強化、支援制度の利用促進を通じて、次世代を担う女性経営者のステップアップを後押しするプラットフォームとしての役割を担っています。

知事が表彰状を読み上げられ、片桐へ表彰状が授与されました

■ 受賞理由と事業概要について

今回の受賞は、社会的課題の解決と事業成長を両立させている点が高く評価されました。全世代を対象とした「レンタルオフィス運営と起業支援事業」を展開している中でも、特に50～60代の起業支援にも貢献している点があげられます。そして、長期的な視点に立った事業運営や、起業支援を継続的に提供してきた点、さらに利用者一人ひとりに寄り添った手厚い支援体制の構築や、利用者のニーズを反映した事業運営が成長を可能にしています。今回の受賞に至った銀座セカンドライフの主な事業内容は以下の通りです。

〇 銀座セカンドライフの主な事業

2008年の創業以来、起業支援を中心にレンタルオフィス「アントレサロン」の運営、セミナー・交流会の企画、ビジネスプラン支援、法人設立サポートまで、幅広いサービスを提供しています。また、都道府県や市町村の自治体の受託事業も行っています。代表の片桐は、行政書士やファイナンシャルプランナー等の専門資格を有し、年間多数の講演や相談を通じて、多角的な起業家支援を展開しています。

１.レンタルオフィス事業

起業家が共同でご利用いただくオフィス、「アントレサロン」。

事務所や学習スペースとして利用できるほか、人の集まる環境を提供し、ビジネスの可能性を広げます。首都圏の好立地に20拠点あり、起業家はコストを抑えて拠点をもつことができます。

初期費用0円、月額3,800円（税別）から利用できます。

２.起業支援サービス事業

起業する方を、起業前から起業後までワンストップでサポートしています。

起業に必要な知識を学ぶことができる「起業セミナー」や自治体との連携、銀行口座開設支援など、

さまざまなメニューでサポートしています。

３.起業家交流会事業

アントレサロン20拠点で、起業家同士が交流することを目的にした交流会を毎月開催しています。

〇 片桐 実央 受賞コメント

この度は、東京女性経営者アワード2026 継続成長部門の受賞という名誉ある機会をいただき、大変光栄に存じます。起業や第二の人生（セカンドライフ）を目指す方々の挑戦を支えることは、私自身の原点です。

これからも社会課題の解決につながる支援を継続し、より一層の貢献に努めてまいります。

≪参考≫

レンタルオフィス「アントレサロン」 https://entre-salon.com/

銀座セカンドライフ株式会社 https://ginzasecondlife.co.jp/

X https://twitter.com/entresalon

YouTube https://www.youtube.com/user/GINZAENTREch

Instagram https://www.instagram.com/entresalon/