【導入事例公開】株式会社SuiSui、愛知・知多半島での飲食店ファストパス活用事例を公開

株式会社SuiSui（本社：栃木県那須塩原市/ 代表取締役：佐藤慶一郎）は、行列のできる飲食店向けファストパスサービス「SuiSui（スイスイ）」を導入した、愛知県知多半島・美浜町の飲食店「納屋～Cucina creativa～」の導入事例記事を、公式noteにて公開しました。

本事例は、飲食店単体の売上改善にとどまらず、観光地・地方における「待ち時間」を地域内消費へと転換する取り組みとして、地域活性や観光分野においても示唆のある内容となっています。

事例記事公開の背景

観光地や地方エリアでは、人気飲食店に行列が発生し、待ち時間の長さを理由に来店を見送るケースや、地域内での滞在時間・消費機会が十分に活用されないケースが課題として見受けられます。

SuiSuiは、飲食店における待ち時間の短縮と来店機会の最大化を目的としたファストパスサービスとして提供されています。

本事例は、地方観光地における行列対策および滞在価値向上に関する取り組みの一例として紹介するものです。

全文記事はこちらからご覧いただけます：

地方にお金を落とす仕組みを作る。知多半島美浜町の挑戦者がSuiSuiを選んだ理由(https://note.com/keiichiro_suisui/n/nb0ae2fdd7723)

行列のできる飲食店に特化したファストパスサービス『SuiSui』とは

『SuiSui』は、行列のできる飲食店向けに開発された、日本初の「行列スキップ型」優先入店（ファストパス）サービスです。

単なる順番管理サービスとしてではなく、観光地・地方における人流と時間の使われ方を最適化するインフラとしての役割を目指しています。

導入飲食店のメリット- 行列・待ち時間に起因する来店機会損失の軽減- 顧客満足度の向上および体験価値の改善- 初期費用・月額固定費の負担なく導入可能で新たな収益源に- 既存オペレーションを大きく変更せず、新たな来店導線を構築可能来店客・観光客のメリット- 長時間並ぶことなく、人気店での食事機会を確保できる- 生まれた時間を観光・買い物・移動などに活用できる- 旅程や滞在スケジュールを柔軟に設計できる地域・社会にとってのメリット- 行列を理由に停止していた人流と消費機会の再活性化- 地域内での滞在時間の延伸と回遊促進- 観光地における消費機会の最大化と地域経済循環への寄与SuiSui公式HP :https://suisui.tech/

お客様の声

納屋～Cucina creativa～ オーナー 林孝氏

「待ち時間という、本来は価値を生まない時間を、地域の観光や買い物に使っていただける。その考え方に強く共感し、導入を決めました。

地方では一店舗の力には限界がありますが、時間が生まれることで町全体にお金が巡る可能性がある。

SuiSuiは、単なる行列対策ではなく、地域にとって意味のある仕組みだと感じています。」

今後の展望

『SuiSui』が目指すのは、「行列を価値に変え、飲食店の可能性と観光体験をアップデートすること」です。

日本が誇る”食”と”観光”を、もっと楽しく、もっとスマートに。

『SuiSui』は、飲食店には新たな収益と来店機会を、観光客には限られた時間を有効に活用できる手段を提供します。さらに、行列の価値を活かしながら、地域経済や観光動線のスマート化にも寄与する“観光インフラ”としての役割も担っていきます。

今後も『SuiSui』は、行列という「時間」を飲食店と顧客の双方にとって価値あるものに変え、より豊かでスマートな食体験を提供してまいります。

会社名：株式会社SuiSui（スイスイ）

所在地：栃木県那須塩原市下永田7丁目1082番54

コーポレートサイト：株式会社SuiSui（https://suisui.tech/）

創立年月：2025年2月26日

事業内容：行列のできる飲食店向けファストパス『SuiSui（スイスイ）』の開発、運用

【飲食店の皆様からのお問い合わせ】

株式会社SuiSui 運営事務局宛

MAIL：info@suisui.app