【年収855万円】Javaエンジニア案件2026年2月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

2026年最新のフリーランスの「Javaエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

82,797件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・Java案件の平均年収855万円

・リモート案件は79.0%

・Java案件の占有率は全体の18.67%

■目次

Javaの案件別平均年収ランキングは13位（855万円）

Javaの案件数ランキングは1位（案件比率 18.67%）

Java案件のリモートワーク比率

Java案件のフレームワーク別動向

Java案件の多い業界

Java案件の職種

Javaの特徴

Javaで作れるもの

Javaスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード(https://freelance-board.com/jobs/skills-1)に掲載されたJava求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年2月16日

・対象件数：

82,797件







Javaの案件別平均年収ランキングは13位（855万円）

Java案件の平均月額単価は71.2万円、平均年収は855万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは13位に位置しています。

Javaは堅牢な型システムと豊富なライブラリを備え、Spring BootやJakarta EEといったフレームワークにより、業務系Webアプリケーションからマイクロサービスまで幅広い開発に対応できます。

産業面では金融・官公庁・製造業など障害が許されない重要システムでの採用が多く、近年はレガシーシステムのクラウド移行案件も増加しています。単価は上位言語に比べ控えめですが、案件数の多さと業界の裾野の広さから安定した需要が続いています。

Javaの案件数ランキングは1位（案件比率 18.67%）

2026年2月時点でJavaの案件は市場全体の18.67%を占め、案件数は1位、平均月額単価は71.2万円と安定しています。

Spring BootやJakarta EEを中心に、金融・官公庁・製造業などミッションクリティカルな基幹システムで広く採用されています。

近年はDX推進に伴うレガシーシステムのクラウド移行やマイクロサービス化の案件も増加しており、Spring Boot、Docker、Kubernetes、AWS/Azureなどの実務スキルを備えることで高単価案件の獲得につながります。

Java案件のリモートワーク比率

2026年2月時点のJava向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが21.5％、一部リモートが57.5％、常駐が21％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると79％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が主流といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが0.5%増加し、一部リモートが0.8%減少しました。Javaは金融・官公庁・製造業など機密性の高い基幹システム開発に多く採用されているため、セキュリティポリシー上オンサイト対応が求められるケースも一定数あり、常駐比率が他言語と比べてやや高い傾向にあると考えられます。

前年同月比ではフルリモートが6.7%減少し一部リモートが6.2%増加しており、完全リモートからハイブリッド型の働き方への移行が進んでいることがうかがえます。Java案件でも一部リモート中心の働き方が今後も続いていくでしょう。

Java案件のフレームワーク別動向

（案件数：上位5位を抜粋）

2026年2月時点のJavaフレームワーク別案件数では、1位がSpringで9,139件、2位がSpring Bootで4,620件、3位がJUnitで1,078件、4位がStrutsで817件、5位がMyBatisで438件です。

Springが圧倒的に多い背景には、金融・官公庁をはじめとする大規模基幹システムの多くがSpringベースで構築されており、保守・運用案件が継続的に発生している点があります。

Spring Bootは設定の自動化により開発効率が高く、新規案件での採用が拡大しているため、今後は案件数の増加とともに単価の上昇も期待できます。一方、Strutsは保守案件が中心であり、今後は案件数が減少していく見込みです。

フリーランスエンジニアとしては、Spring Bootに加えクラウド関連スキルの習得を意識することが、中長期的な単価向上につながるでしょう。

（月額単価：上位5位を抜粋）

2026年2月時点のJavaフレームワーク別の月額単価は、1位がPlay Frameworkで81.5万円、2位がSparkで78.2万円、3位がLiferayで77.4万円、4位がSwingで75.8万円、5位がHibernateで75.1万円です。

上位にはリアクティブ設計やビッグデータ処理など高度な専門性が求められる技術が並んでおり、対応できるエンジニアが限られることが高単価の要因です。

今後はクラウドネイティブ化の進展により、Play FrameworkやSparkといったモダン技術の単価はさらに上昇する一方、SwingやHibernateは保守案件中心のため横ばいが予想されます。

Java案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

2026年2月時点のJava案件は、サービスが4.36%（3,608件）で1位、WEBサービスが4.16%（3,441件）で2位、toBが2.56%（2,119件）で3位、SIer・業務系が2.48%（2,057件）で4位、金融が1.55%（1,282件）で5位となり、上位5業界で全体の約15.1%を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占めるのは、Spring Bootによるスケーラブルな開発基盤が大規模システムと相性が良いためです。SIer・業務系や金融が続く背景には、長期保守性やセキュリティの高さが基幹系システムで重視されている点があります。

今後はDXの進展により、金融やSIer・業務系だけでなく製造や物流などの業界でもJava案件の拡大が見込まれます。フリーランスとしては特定の業界に偏らず、業務知識の幅を広げておくことで案件の選択肢を増やせるでしょう。

Java案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

2026年2月時点のJava案件の職種は、バックエンドエンジニア17.08%（14,144件）が最多、次いでサーバーサイドエンジニア13.93%（11,536件）、インフラエンジニア9.95%（8,241件）、アプリエンジニア7.60%（6,292件）、システムエンジニア(SE)5.88%（4,867件）です。

バックエンド/サーバーサイドが上位を占めるのは、Spring BootやJakarta EEが業務系・金融系の大規模システム開発で標準的に採用されているためです。また、システムエンジニアが上位に入る点はJavaの特徴であり、要件定義から実装まで一貫して対応するSI案件が多いことが背景です。

今後はバックエンド/サーバーサイドの需要が引き続き中心となる一方で、設計から運用までを横断的に担えるエンジニアの価値が高まると見込まれます。フリーランスとしては単一の職種にとどまらず、インフラやアプリ領域のスキルも掛け合わせることで、より高単価な案件を獲得しやすくなるでしょう。

Javaの特徴

Javaはプラットフォーム非依存の設計思想を持つオブジェクト指向言語で、「一度書けばどこでも動く」という理念のもと、高い安定性と堅牢な型システムにより大規模開発に適しています。

実務ではSpringBootが標準的基盤となり、SpringSecurity、SpringData、SpringBatch、SpringCloudなどを備えて認証・認可、データアクセス、バッチ処理、マイクロサービス構築まで一体で実装できます。

業界面では金融・保険、官公庁、通信、製造業といった障害が許されない基幹システムで採用実績が豊富です。これは高い後方互換性と長期サポートにより、数十年単位での安定稼働が求められる領域と相性が良いためです。

このため、Javaエンジニアはエンタープライズ領域やSIer案件で需要が高く、設計から保守運用まで長期的に携われる人材が評価されやすいです。

Javaで作れるもの

Javaはエンタープライズシステムからモバイルアプリまで幅広い領域に対応でき、SpringBootを用いれば業務システムやAPI基盤、バッチ処理、マイクロサービスを一体的に開発できます。

SpringDataによるDB操作、SpringSecurityによる認証・認可、SpringBatchによる大量データの一括処理など、業務に必要な機能を標準で備えています。さらにSpringCloudを活用すれば、サービス間連携や構成管理を含むクラウドネイティブな設計も実現できます。

実際に金融機関の勘定系や官公庁の行政システム、通信基盤といった大規模システムもJavaで構築されており、高い信頼性が求められる領域まで広くカバーできる言語です。

Javaスキルの市場価値

Javaは金融・官公庁などの基幹システムを支え、クラウド移行案件の増加も追い風に根強い需要を維持しています。

平均年収は855万円でプログラミング言語別ランキング13位、平均月額単価は71.2万円と、堅実な報酬水準です。案件比率は18.67％で案件数ランキング1位と、業種を問わず最も多くの現場で採用されていることがわかります。

働き方ではフルリモート21.5％、一部リモート57.5％と、在宅を含む案件が合計79.0％に達していますが、機密性の高い案件では常駐対応も求められます。

市場価値が高い背景には、SpringやSpring Bootを用いた大規模開発の経験に加え、要件定義から保守運用まで一貫して担える人材が求められている点があります。さらに金融やSIer・業務系では長期保守性とセキュリティが重視されるため、対応できるエンジニアへの評価が高まっています。

フリーランスエンジニアとして高単価を獲得するには、Spring Bootに加えクラウド関連スキルやリアクティブ設計・データ処理領域の知見を備え、設計から運用までを横断的に担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は44万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

