樋口楓(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「樋口楓」のYouTubeチャンネル登録者数100万人突破をお知らせいたします。

「樋口楓」YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

2026年2月16日(月)、当社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のライバー「樋口楓」が、YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破いたしました。

2018年2月にデビューし、YouTubeでは主に雑談やゲームなどの配信活動やShortsを中心とした動画投稿はもちろん、その力強い歌唱力を生かした音楽活動も精力的に展開してきました。2020年3月にはメジャー1stシングルとなる「MARBLE」をリリース、2025年には自身初となるソロライブツアー「Higuchi Kaede 2024-2025 LIVE Tour “BREAKING”」を開催し、多くのファンを魅了しました。

さらに2026年3月25日(水)には2nd ミニアルバム「PLATFORM」の発売も予定しています。

今後も精力的な活動を予定しておりますので、引き続き、多くの皆様からのご支援・ご声援を、何卒よろしくお願いいたします。

▼記念動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TBIb2J2TuCw ]

樋口楓からの直筆コメント

樋口楓 プロフィール

■プロフィール

VR関西に住む高校2年生。長身でスタイルも抜群。

幼い頃からトランペットが好きで、現在は吹奏楽部に所属している。

オシャレをすること、猫と暮らすことが生きがい。

好きなものについてもっと知ってほしくて、ライバー活動を始めた。

■主なリンク先一覧

樋口楓 YouTube CH：https://www.youtube.com/@HiguchiKaede

樋口楓 X：https://x.com/Higuchikaede/

にじさんじ公式HP(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kaede-higuchi

にじさんじオフィシャルストア 樋口楓関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1001

樋口楓 2nd ミニアルバム＆ラジオ情報

【樋口楓 2nd ミニアルバム「PLATFORM」】

■発売日：2026年3月25日(水)

樋口楓の根幹であるロック調の楽曲を、FLOWやトリプルファイヤーなど豪華アーティストが書き下ろし。

また、原点とも言えるデビューシングル「MARBLE」や、インディーズ時代の楽曲「響鳴」の制作陣による新規楽曲も収録。

アーティスト活動6周年にふさわしいアルバムとなっている。

▼にじストア商品ページはこちら

https://shop.nijisanji.jp/TAG_857

【文化放送「樋口楓のこんな良い時間に何してんねん！」】

文化放送にて毎週日曜日20:30～21:00、QloveR 超！A&G＋にて毎週月曜日21:00～21:30に放送中のラジオ番組。

樋口楓のひとりしゃべり＆ゲストを招いてのトーク番組です。

▼番組サイトはこちら

https://www.joqr.co.jp/qr/program/kaede/

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸