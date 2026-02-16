不動産FCのSUMiTAS、3月「フランチャイズ・ショー」に出展。システム提供の枠を超え、現場の成約まで「並走」する独自のFCモデルを公開。

株式会社SUMiTAS

売買仲介を中心とした不動産ネットワークを展開する株式会社SUMiTAS（スミタス、本社：北海道札幌市、代表取締役：吉田 宏／URL：https://sumitas-fc.com/）は、2026年3月に開催される「第43回フランチャイズ・ショー（東京ビッグサイト）」に出展いたします。

現在、全国で加盟店を拡大中のSUMiTASは、単なるブランド貸しやシステム提供に留まらず、加盟店の営業現場で発生する課題を共に解決する「徹底伴走」を強みとしています。

今回の出展では、東日本エリアをはじめとする全国各地での拠点展開を加速させるべく、未経験からプロの成約へと導く「実戦ツール」と「泥臭いまでの支援体制」の全貌を公開いたします。

■ 「仕組み」だけでなく「実行」までを支え切る、SUMiTASの伴走力

多くのフランチャイズチェーンでは、マニュアルやシステムの提供が支援の中心となります。

しかし、SUMiTASは「提供した後の実行」にこそ価値があると考え、本部の専任スタッフが加盟店様と同じ目線で課題に向き合います。

例えば、既存オーナー様から「営業ツールの活用法」や「現場での顧客対応」について相談があれば、オンラインを活用して即座に解決策を提示し、必要に応じて実践的なロープレ練習までを共に行います。この「現場を独りにさせない」泥臭いまでの伴走体制が、検討期間中の不安を解消し、加盟店様との深い信頼関係（客観的な信頼）に繋がっています。

■ 営業の武器を研ぎ澄ます「理」のツール群

SUMiTASが提供するのは、精神論だけではありません。未経験者からベテランまでが、地域で確固たる地位を築くための具体的なツールを完備しています。

・売買仲介完全ガイドブック： 査定から契約まで、プロのノウハウを標準化。

・実戦トークマニュアル： 顧客の心を掴み、媒介契約を勝ち取るためのロジック。

・運営基礎知識の体系化： 会社経営の心構えから、効率的な店舗運営までを網羅。

■ 3月のFCショーにて、東日本エリアのパートナーを募集

SUMiTASは現在、全国的な拠点拡大を推進しており、今回の展示会では、実際の成功事例に基づいた支援プランのデモンストレーションを実施いたします。ブースでは本部の実務責任者が直接、具体的な収益モデルや、各地域の市場環境に合わせた最適な支援策について個別相談を承ります。

【開催概要】 名称：第42回フランチャイズ・ショー 日程：2026年3月4日（水）～6日（金） 会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）主催：日本経済新聞社 URL：https://messe.nikkei.co.jp/fc/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SUMiTAS FC事業部：担当/萩尾（はぎお）

TEL：0120-000-939 / Email：info@sumitas-fc.com

URL：https://sumitas-fc.com/

【会社概要】

社名：株式会社SUMiTAS

代表者：代表取締役 吉田 宏

所在地：〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東一丁目3番23号

設立：2019年9月6日

事業内容：不動産売買仲介、不動産売却、FC本部事業

URL：https://sumitas.jp/