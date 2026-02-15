【天野ちよ撮影会】人気モデル「天野ちよ」×「株式会社フォティア」待望のコラボレーションが実現！3月1日（日）開催「天野ちよ個撮お散歩撮影会」のチケット先行販売を開始

企画背景：天野ちよ × 株式会社フォティアの初コラボレーション

株式会社フォティア

これまで独自の感性と表現力で多くのファンを魅了し、第一線で活躍を続けてきた天野ちよ。この度、女神と創る、上質な撮影体験を提供する株式会社フォティアとのコラボレーションが決定いたしました。

今回の撮影会は、スタジオ撮影とは一味違う、開放感あふれるデートロケーションでの「お散歩撮影」をコンセプトとしています。モデルと1対1で向き合い、その瞬間の空気感を切り取る特別な体験を提供いたします。

「天野ちよ個撮お散歩撮影会」開催概要

本イベントは、完全予約制の個人撮影会です。

開催日： 2026年3月1日（日）

場所： 都内某所（詳細は予約確定後にご案内）

形式： 個人撮影（個撮）スタイルによるお散歩撮影

詳細・お申し込みURL：https://mi-muse.mi-glamu.com/el_mundo_mar_sol_nail

チケット販売スケジュールミーグラム（mi-gram）会員様限定の先行販売を行います。ランクに応じて公開タイミングが異なりますのでご注意ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177643/table/2_1_5857dcca7e8a2d1067ef5d1b3d5a5879.jpg?v=202602160451 ]

【ご注意】 本イベントは「ミーグラム」会員様限定の優先予約となります。お申し込みには天野ちよ公式ミーグラムへの入会が必要です。※各ランクの参加費用等の詳細は、上記パスマーケット販売ページまたはファンクラブ内告知をご確認ください



▶天野ちよ公式ミーグラムはこちら(https://mi-muse.mi-glamu.com/el_mundo_mar_sol_nail)

天野ちよ本人コメント：本イベントに懸ける想い

今回の撮影会開催にあたり、モデルとして出演する天野ちよ本人より、ファンの方々へ向けたメッセージが届いています。

「皆様、お待たせいたしました！ 今回の撮影会は、私にとって特別な意味を持つイベントになります。

まず、ファンクラブ『ミーグラム』を開設してから初めてのファンクラブイベントであること。

そして、私自身としても約4ヶ月ぶりとなる待望の個人撮影会（個撮）だということです。この数ヶ月間、ファンの皆様と直接お会いし、一対一で向き合える時間をずっと心待ちにしていました。

当日は、単なる『撮る側と撮られる側』という関係を超えて、まるで気心の知れたカップルが休日にお散歩デートを楽しんでいるような、そんな温かい空気感を大切にしたいと思っています。

街の風景を一緒に眺めたり、美味しそうなものを見つけて食べ歩きを楽しんだり……。そんな日常の延長線上にある幸せな瞬間を、写真に残していただけたら嬉しいです。

季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした時間を過ごせるよう、当日は軽やかで華やかなワンピースを着用しようと考えています。

株式会社フォティアさんと共に作り上げる、この日限りの特別な『お散歩』。皆様にお会いできるのを、誰よりも私自身が一番楽しみにしています。ぜひ、私と一緒に素敵な春の思い出を作りましょう！」

プロフィール

天野ちよ（Amano Chiyo）

その類まれなる表現力と圧倒的な世界観で、ポートレートモデルやコスプレイヤーとして多角的に活動。SNSを中心に高い支持を集め、ファンクラブ「ミーグラム」でも熱狂的なコミュニティを形成している。

- X (旧Twitter): https://x.com/el_mundo_mar- Instagram: https://www.instagram.com/el_mundo_mar_sol_nail/- mi-gram: https://mi-muse.mi-glamu.com/el_mundo_mar_sol_nail株式会社フォティア

「女神（thea）と紡ぐ、至高の一枚。上質な撮影体験のその先へ。」を掲げ、撮影イベントの企画・運営を行うクリエイティブカンパニー。モデルの個性を最大限に引き出すロケーション選定と『良い写真』に出会える場所。表現者と写真愛好家が共に創り上げるフォト・コミュニティを提供。

- X (旧Twitter): https://x.com/fotia_info- Instagram: https://www.instagram.com/fotia_info/

-------------------------------------------------------------

【株式会社フォティアについて】

株式会社フォティアは、「女神（thea）と創る、上質な撮影体験」をコンセプトに、モデル・フォトグラファーの双方が最高の表現を追求できる空間を提供しています。

私たちが目指すのは、ここに来れば必ず「良い写真が撮れる、撮ってもらえる」と確信できる場所。それは、主催者だけでなく、表現者であるモデル（女神）、そして写真に情熱を注ぐ皆さまと共に作り上げていく唯一無二のコミュニティです。

撮影という特別な時間を通じて、新たな価値と感動を生み出すこと。私たちは皆さまと歩みを共にし、より豊かなフォトライフを提案し続けます。 公式SNSでは、イベント情報のほか、皆さまからのご相談やお問い合わせをDMにて随時受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。

■公式SNS・お問合せ

Instagram: https://www.instagram.com/fotia_info/

X (旧Twitter): https://x.com/fotia_info