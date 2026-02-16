下諏訪町 赤砂崎公園 新複合施設の正式名称を「Suwa no Wa」に決定

アルピコホールディングス株式会社

アルピコホールディングス株式会社の連結子会社である、アルピコリゾート＆ライフ株式会社（本社：長野県茅野市、代表取締役社長：鶴川 守）は、下諏訪町 赤砂崎公園内に建設中の新複合施設について、名称公募企画を実施し、その授賞式を2026年2月14日（土）に開催しました。

本企画には、町内外から多数の応募が寄せられ、厳正なる選考の結果、新施設の正式名称を「Suwa no Wa（スワノワ）」に決定いたしました。

「Suwa no Wa」には、「諏訪（Suwa）」と「輪（Wa）」を組み合わせ、

人と人、地域の方と来訪者が自然につながり、

新たな交流やにぎわいが生まれる場所でありたい、という想いが込められています。

あわせて、本施設のロゴデザインも初公開しました。

ロゴは、施設名称を象徴する「輪」の中に、諏訪湖とその先に広がる山々の景色をシンプルな曲線で表現しています。

人と人をつなぐ結びの綱を思わせる線は、「Suwa」と「Wa」の頭文字をかたどり、赤砂崎公園のコンセプトである「5つの輪（和）」をモチーフとしています。

Suwa no Wa ロゴ



名称とロゴを通じて、本施設が地域に根づき、長く愛される存在となることを表現しています。

これらの発表に先立ち、2026年2月14日（土）には、名称公募企画の授賞式を開催しました。

授賞式では、名称・ロゴの発表とともに、受賞者の表彰を行い、名称に込められた想いを共有しました。

今後、本施設「Suwa no Wa」は、諏訪湖畔という立地を活かしながら、地域と共に育つ交流拠点として、2026年4月9日（木）の開業を予定しています。

【参考】名称公募企画 授賞式 開催概要

日時：2026年2月14日（土）10:00～11:00 会場：下諏訪町 赤砂崎公園 右岸広場 砥川ふれあい渚 内容：主催者・来賓挨拶、施設名称・ロゴ発表、表彰式、施設内覧 等 出席者：

受賞者3名とそのご家族

下諏訪町 町長 宮坂 徹 様 ほか

アルピコリゾート＆ライフ株式会社 代表取締役社長 鶴川 守 ほか

授賞式の様子 受賞者の皆様と宮坂町長および鶴川

【参考】施設概要（予定）

施設名称：Suwa no Wa 主な事業：飲食、レジャー・アウトドアレンタル、キャンプ場運営 建築面積：274.42平方メートル 建設開始：2025年9月8日 開業日：2026年4月9日（カフェレストランをオープン。バーベキュー・キャンプ場等は後日オープン） 設計：株式会社ワークスゼロ（本社：長野県下諏訪町） 建設：株式会社六協（本社：長野県下諏訪町） 運営事業者：アルピコ・クロスプロジェクト共同事業体

2026年2月14日時点の建設中の建物