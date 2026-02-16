【2/28(土)開催】国内ラリー史上初のドローンショー！全日本ラリー開幕戦「RALLY 三河湾 2026」を鮮烈に盛り上げる

株式会社ドローンショー・ジャパン

株式会社ドローンショー・ジャパン（本社：石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴）は、株式会社ラグナマリーナ（本社：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：林 豪）との共催により、2026年2月27日(金)~3月1日(日)に開催される2026年全日本ラリー選手権開幕戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」の期間中、ドローンショー「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」をラグーナ蒲郡エリア（愛知県蒲郡市海陽町2-1）にて観覧無料で実施いたします。日本のラリー選手権に関わるドローンショーは今回が初の開催※ となります。

※ 2026年2月ドローンショー・ジャパン調べ

開催概要

ドローンショー開催の背景と見どころ

2026年2月28日(土) 開催「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」／観覧：ラグーナ蒲郡エリア- イベント名RALLY 三河湾 2026 Night Canvas- 開催日時2026年2月28日(土) 18:00～ ※約15分【注意事項】雨天・強風等により、実施時間の変更または中止になる可能性があります。予めご了承ください。- 観覧エリアラグーナ蒲郡エリア（愛知県蒲郡市海陽町2-1）(https://maps.app.goo.gl/fQBtdGsJL5ABJgea6)- ドローンショー観覧料金無料- 主催株式会社ラグナマリーナ- 共催株式会社ドローンショー・ジャパン- 協力ラリー三河湾実行委員会

「RALLY三河湾」は、愛知県の蒲郡市、岡崎市、西尾市、幸田町を舞台に開催される2026年全日本ラリー選手権の開幕戦です。2024年から新城ラリーを引き継ぎ、三河湾を望むコースや山間部の公道で、トップドライバーたちによる3日間の熱戦が繰り広げられています。

今回、大会の魅力をさらに高めるべく、夜空を舞台にした初ドローンショーを実施いたします。当社が独自開発した国産ドローンショー機体「DSJ MODEL-X」を使用し、歴代の名車をはじめ、ラリーのスピード感やダイナミズムを表現する光のパフォーマンスを展開します。三河湾の夜空に描かれる幻想的な映像美が、モータースポーツの躍動感と光の芸術を融合させた、これまでにない演出で、ラリーファンはもちろん、地域の皆様にもお楽しみいただける特別なコンテンツとして全日本ラリー選手権開幕戦を鮮烈に盛り上げます。

RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO

RALLY 三河湾 2026 Night Canvas ドローンショーイメージ

2026年全日本ラリー選手権の開幕戦として、三河湾を望むコースや山間部の公道を舞台に、トップドライバーたちによる白熱したレースが繰り広げられます。

株式会社ラグナマリーナ 概要

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

- 開催期間2026年2月27日(金)~3月1日(日)- 開催エリア愛知県蒲郡市、岡崎市、西尾市、幸田町- WEBサイトhttps://rally-mikawawan.com/- 会社名株式会社ラグナマリーナ- 代表代表取締役社長 林 豪- 設立2014年11月10日- 事業内容ボート・ヨットの艇置、給油、修理、レンタルボート、ビジター係留、不動産管理開発、他- 所在地愛知県蒲郡市海陽町2丁目1番地- Webhttps://www.lagunamarina.co.jp/

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp