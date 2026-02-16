【ロードモバイル10周年】トルコの動物保護団体とチャリティイベントを開催！プレイヤー5万人の参加で2万ドルを寄付！

IGG

本格リアルタイムストラテジーRPG『ロードモバイル』を運営するIGG（本社：シンガポール、香港証券取引所上場)は、2026年2月12日より、トルコの非営利動物保護団体「Kurtaran Ev」と協力し、プレイヤーの皆様と共に飼い主のいない動物たちの「守護天使」として立ち上がる期間限定のチャリティイベントを開催いたします。

本プロジェクトは、10周年を迎える『ロードモバイル』が社会貢献活動の一環として実施するもので、ゲーム内でのアクションを現実世界の支援へと繋げる取り組みです。

■プレイヤーの参加が保護活動への直接的な支援に

期間中、特設ページにて展開されるクエストを通じて、世界中のプレイヤーが協力して支援目標の達成を目指します。

限定報酬の獲得:指定のポイントを獲得したプレイヤー全員に、10周年記念限定装飾「慈愛を刻む足跡」が付与されます。

IGGによる寄付の実施:「慈愛を刻む足跡」の獲得者が世界累計50,000人に達した際、IGGは「Kurtaran Ev」へ20,000米ドルの寄付を実施いたします。

支援の目的:寄付金は、保護が必要な動物たちが安らげる居場所を確保し、適切なケアを受けるための資金として活用されます。

■イベントスケジュール

ポイント獲得期間:2026年2月13日(金) 00:00 ～ 2月17日(火) 13:59

イベント全体期間:2026年2月13日(金) 00:00 ～ 2月18日(水) 13:59

■「Kurtaran Ev」について

トルコを拠点に活動する非営利動物保護団体です。困難な状況にある動物たちの保護や医療ケア、新しい家族を見つけるための活動を献身的に行っています。

■『ロードモバイル』概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料(アイテム課金あり)

ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。