ホテルを拠点に“茶の湯のまち”金沢を、もっと身近に｜アマネク金沢で抹茶体験イベント「MATCHA EXPERIENCE」を開催

株式会社アマネク

株式会社アマネク（東京都千代田区、代表取締役：安達禎文）が運営する「ホテル アマネク金沢」（以下：アマネク金沢）は、ホテルを軸とする体験型プロジェクト「アマネクアカデミー」の一環として、2026年2月21日（土）・22日（日）の2日間、宿泊のお客様を対象に、抹茶体験イベント「MATCHA EXPERIENCE」を開催いたします。

本イベントは、歴史都市・金沢のアイデンティティの一つである茶道文化を、格式にとらわれないカジュアルなスタイルで体験いただく企画です。お客様ご自身で抹茶を点て、季節の和菓子とともに味わう時間を通じて、金沢に息づく美意識や“茶の湯”の精神に触れていただきます。

企画背景：伝統文化が日常に息づく街、金沢で学ぶ「茶の湯」の精神

金沢は茶道文化が歴史や暮らしの中に深く根付く街として知られています。加賀藩祖・前田利家公が千利休に親交を持ち、歴代藩主が文化政策として茶道を奨励したことに端を発し、現代においても日常生活に根付いています。

一方で、旅行者にとって茶道は「興味はあるが、敷居が高い」と感じられることも少なくありません。そこでアマネク金沢では、宿泊中の限られた時間でも無理なく参加できる“学びの入口”として、今回のアマネクアカデミーを企画。ホテル内という身近な空間で、金沢の茶の湯文化を体感できる機会を設けました。

旅先での体験を「見る」から「自ら手を動かして知る」へ。アマネクアカデミーは、地域文化への理解を深める滞在価値の創出を目指します。

イベント概要

名称：MATCHA EXPERIENCE - Try whisking your own bowl of Matcha -

日時：2026年2月21日(土)・22日(日) 17:00～19:00

場所：ホテル アマネク金沢 2F ラウンジ

料金：500円（税込）

内容：

・格式ばらないカジュアルなスタイルで、ご自身で抹茶を点てていただく体験

・季節の和菓子（一例：雪を模したような上品な一品）の提供

＜イベントの特長＞「自分で点てる」能動的でフォトジェニックな体験

会場では、ラウンジに設えた茶釜の湯を用い、お客様ご自身で茶筅を振って抹茶を点てていただきます。受け身で“いただく”だけではなく、自らの所作で一碗を仕上げることで、茶の湯への理解と満足感が自然に高まる体験設計です。

野点を想起させるしつらえや、着物風の法被を取り入れた演出により、写真に残したくなる華やかさも兼ね備え、金沢滞在の印象的なワンシーンを創出します。

視覚的に「文化を知る」アカデミーならではの取り組み

会場内には、金沢の茶の湯文化の背景や精神性をわかりやすく伝える解説パネルを設置。体験前後に目を通すことで、「なぜこの所作なのか」「なぜ季節を重んじるのか」といった文脈を海外の旅行者の方でも簡単に理解しながら参加いただけます。アマネクアカデミーならではの“学び”の要素を取り入れ、知的好奇心を満たす時間を提供します。

季節を彩る金沢の和菓子

抹茶に寄り添う和菓子には、季節の意匠を映した上品な一品をご用意。色合い・かたち・食感の細やかな表現を通じて、茶の湯が大切にしてきた季節感と美意識を体感していただけます。

抹茶のほろ苦さと和菓子の繊細な甘みが重なり合うことで、五感で楽しむ“金沢らしい一服”をお届けします。

ホテルを軸とする学びのプロジェクト「アマネクアカデミー」 について

アマネクでは 「旅と街をつなげる『私のホテル』」 というコンセプトのもと、街の魅力に触れ、旅への好奇心を満たすホテルを全国で運営しております。その土地ごとの街並みや伝統工芸など、地域の特徴を共用部や客室のデザインに取り入れてホテル全体で立地に見合う特色を打ち出し、お客さまの滞在体験の充実を図っております。

その延長線上の取り組みとして、地域社会や文化に紐づく様々な学びの機会をご提供する「アマネクアカデミー」を発足することになりました。

地域に根付いた生涯学習という観点から、あらゆる世代に向けて多岐にわたるテーマのイベントを実施することで、宿泊されるお客様に限らず気軽に足を運んでいただけるような地域活性化ホテルを目指してまいります。

＜過去のアマネクアカデミー実施例＞

■小学生向けのホテル職業体験「Growing Up Summer 2025」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000103982.html

■ホテルと地元高校生が連携した「日本楽器コンサート＆体験会」 in アマネク飛騨高山

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000103982.html

■奥能登の地酒を味わい、学びを深める「奥能登蔵元応援フェア」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000103982.html

ホテル アマネク金沢の施設概要

アマネク金沢はデザイン性に富んだロビー空間や大浴場を備え、客室は全室20平米以上かつ水周りは完全3点分離のゆとりのある空間でお客様をお待ちしております。歴史情緒溢れる北陸の中心都市である金沢を満喫できる『旅の拠点』として是非ご利用ください。

所在地：石川県金沢市片町二丁目25番17号

アクセス：金沢駅より車・タクシーで約13分、徒歩約30分

片町中央通りバス停より徒歩約1分、片町バス停より徒歩約3分

客室数：200室

開業日：2022年8月15日

URL： https://amanekhotels.jp/kanazawa/

株式会社アマネクについて

2016年6月に“日本の粋を活かした素材と独自の客室コンセプト”として初めての自社ブランドホテル「アマネク銀座イースト」を開業。以来、訪日外国人旅行者、国内旅行者、ビジネスパーソンなど幅広い層のお客様に高いご支持をいただき、現在は全国で「アマネク」ブランドホテル12棟の運営を行っています。今後も日本の新しい「寛ぎ」のかたちを日本へ、そして世界へ発信できるよう、ホテルの企画及び運営を行ってまいります。

社名：株式会社アマネク

ＵＲＬ：https://amanek.jp/

所在地：東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル3F

設立：2002年4月

資本金：5,000万円

代表者：安達 禎文

事業内容：ホテル・旅館の企画・開発・運営など