ヤマトプロテック株式会社、新卒初任給を引き上げ

ヤマトプロテック株式会社

総合防災カンパニーのヤマトプロテック株式会社（本社：東京都港区白金台五丁目17番2号 代表取締役社長COO：大幸 斉）は、新卒社員の処遇改善と採用力の強化を目的に、2025年11月11日より初任給の引き上げを実施しました。また、総合職手当の運用改善および食事補助制度の刷新など、働きやすさ向上に向けた制度改定も併せて実施しています。

■初任給を全学歴区分で引き上げ

若手社員がより安心してキャリアをスタートできるよう、全ての学歴区分において初任給を引き上げました。

生活基盤を安定させ、働きやすい環境を整備することを目的に、従来よりも高い水準を設定しました。

今回の改定によって、最大で14.6%の引き上げとなります。

■キャリア形成を後押しする制度改善

初任給の引き上げと合わせて、人事制度の見直しも行いました。

これにより早い段階でキャリア選択を可能とし、若手社員が将来を見据えて成長できるよう、キャリア形成を支援する仕組みに変更いたしました。

■制度改定の背景と今後の展望

当社は総合防災カンパニーとして、長きにわたり社会の安心と安全を支えてきました。

専門性・信頼性が求められる業界において、優秀な若手人材の確保は企業成長の要であり、本改定はその基盤をより強固にするものです。

今回の取り組みにより、

・安心して働ける給与水準の確保

・早期から挑戦できるキャリア機会の拡充

を実現し、若手社員の成長意欲を後押しする環境を整備してまいります。

当社はこれからも、次の時代の「火の安心」を見据え、新技術の開発と製品の進化に挑み続けてまいります。

■新卒採用サイト

採用に関する詳細は新卒採用サイトにて公開しています。

https://www.yamatoprotec.co.jp/recruit/

■会社概要

会 社 名：ヤマトプロテック株式会社

創 業：1918（大正7）年1月17日

本 社：東京都港区白金台5-17-2

資 本 金：9,900万円

代 表 者：代表取締役社長COO 大幸 斉

事業内容：消火装置・火災警報装置・避難誘導装置・公害防災関係・管工事・電気工事等の設計、

施工監理及び維持管理・建築設計、施工及び監理・消火器具機械・消火剤の製造及び

販売・防犯設備・その他関連ある付帯事業一切

U R L：https://www.yamatoprotec.co.jp/

関連会社：国内8社 ／ 海外4社

従業員数：ヤマトプロテック：381名 グループ連結：744名（2026年1月1日現在）

売 上：ヤマトプロテック：353.8億円 グループ連結：383.6億円