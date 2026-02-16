ヤマトプロテック株式会社、新卒初任給を引き上げ

写真拡大 (全2枚)

ヤマトプロテック株式会社

総合防災カンパニーのヤマトプロテック株式会社（本社：東京都港区白金台五丁目17番2号　代表取締役社長COO：大幸　斉）は、新卒社員の処遇改善と採用力の強化を目的に、2025年11月11日より初任給の引き上げを実施しました。また、総合職手当の運用改善および食事補助制度の刷新など、働きやすさ向上に向けた制度改定も併せて実施しています。





■初任給を全学歴区分で引き上げ

若手社員がより安心してキャリアをスタートできるよう、全ての学歴区分において初任給を引き上げました。


生活基盤を安定させ、働きやすい環境を整備することを目的に、従来よりも高い水準を設定しました。


今回の改定によって、最大で14.6%の引き上げとなります。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　


■キャリア形成を後押しする制度改善

初任給の引き上げと合わせて、人事制度の見直しも行いました。


これにより早い段階でキャリア選択を可能とし、若手社員が将来を見据えて成長できるよう、キャリア形成を支援する仕組みに変更いたしました。



■制度改定の背景と今後の展望

当社は総合防災カンパニーとして、長きにわたり社会の安心と安全を支えてきました。


専門性・信頼性が求められる業界において、優秀な若手人材の確保は企業成長の要であり、本改定はその基盤をより強固にするものです。


今回の取り組みにより、


・安心して働ける給与水準の確保


・早期から挑戦できるキャリア機会の拡充


を実現し、若手社員の成長意欲を後押しする環境を整備してまいります。


当社はこれからも、次の時代の「火の安心」を見据え、新技術の開発と製品の進化に挑み続けてまいります。



■新卒採用サイト

採用に関する詳細は新卒採用サイトにて公開しています。


https://www.yamatoprotec.co.jp/recruit/



■会社概要

会 社 名：ヤマトプロテック株式会社


創　　業：1918（大正7）年1月17日


本　　社：東京都港区白金台5-17-2


資 本 金：9,900万円


代 表 者：代表取締役社長COO　大幸 斉


事業内容：消火装置・火災警報装置・避難誘導装置・公害防災関係・管工事・電気工事等の設計、


　　　　　施工監理及び維持管理・建築設計、施工及び監理・消火器具機械・消火剤の製造及び


　　　　　販売・防犯設備・その他関連ある付帯事業一切


U　R　L：https://www.yamatoprotec.co.jp/


関連会社：国内8社 ／ 海外4社　


従業員数：ヤマトプロテック：381名　グループ連結：744名（2026年1月1日現在）


売　　上：ヤマトプロテック：353.8億円　グループ連結：383.6億円