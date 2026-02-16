イード、「ゲムマイド」の新コンテンツとして『ダークオークション』を2月16日より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービス「ゲムマイド」にて、グッドスマイルカンパニー、イザナギゲームズの『ダークオークション』を2月16日（月）より販売開始いたします。

商品サンプル（L判 ブロマイド）

販売価格は、4,950円（税込）です。購入後に出力できるブロマイドはL判サイズで、絵柄1種類の展開です。決済後に発行される印刷番号をマルチコピー機（対象店舗：ファミリーマート、ローソン、一部店舗ではご利用不可）に入力することで、ブロマイドを出力することができます。

【商品販売ページ】(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000208&wkcd=CF000053-CF000197-CF000208)

【印刷方法はこちら】

https://ticket.entame-print.jp/game-print/u_page/guide.aspx

■『ダークオークション』について

『アナザーコード』、『ウィッシュルーム』で知られるADV界のレジェンド・鈴木理香氏が原作・シナリオを、漫画「GANGSTA.」のコースケ氏がキャラクターデザインを手掛ける本格ミステリーADVです。1981年の古城を舞台に、奇妙なオークションを巡る謎に挑みます。豪華クリエイター陣が贈る重厚な物語は必見です。

オークション会場に行ったまま戻らない父を迎えに古城を訪れた青年ノア、そこである衝撃的な光景を目撃します。行われていたのは、独裁者の遺品を巡る闇のオークション。彼は父の秘密と真実を解き明かすため、参加者たちと共に奇妙なゲームに身を投じます。

本作最大の特徴は、金ではなく「記憶」を対価にする独自のオークションパート。3Dマップの探索で得た情報を整理し、参加者の曖昧な記憶を推理によって修正していきます。オークションを成功させ、出品物に秘められた数奇な物語を解き話しましょう。

タイトル：『ダークオークション』

開発元：IzanagiGames

販売元：IzanagiGames, GOOD SMILE COMPANY

公式X：https://x.com/dark_auction

公式サイト：https://darkauction.com/

■ゲムマイドについて

ゲムマイドは、ブロマイド付きSteamキーコード販売サービスです。申し込みサイトでユーザーがPCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」の購入手続き・決済を行うとブロマイド印刷用のコードが入手できます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をコンビニのマルチコピー機（※）に入力することで出力できます。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。

（※）対象店舗：ファミリーマート、ローソン （一部の店舗ではご利用いただけません）

ゲムマイド販売サイト：https://ticket.entame-print.jp/game-print/

