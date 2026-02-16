マッチングアプリ大学が東京都の婚活支援事業と連携

株式会社ネクストレベル東京都主催「TOKYO結婚おうえんイベント」

株式会社ネクストレベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中大洋）が運営するマッチングアプリ専門メディア『マッチングアプリ大学』は、2026年2月23日（月・祝）に吉祥寺東急REIホテルにて開催される東京都主催「TOKYO結婚おうえんイベント」において、「安心安全なマッチングアプリの選び方」をテーマとしたセミナーを実施いたします。

本セミナーは、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会が東京都から依頼を受けて実施するもので、当社は協会賛助会員として本事業における講師業務を担当します。当日は、当社が運営する『マッチングアプリ大学』編集ディレクターのダニエル・ニシが講師として登壇し、安心・安全にマッチングアプリを活用するための正しい知識と判断基準について解説します。

イベント概要

開催日時：2026年2月23日（月・祝） 12:00～17:00

開催場所：吉祥寺東急REIホテル コニファールーム・けやき

（東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-3）

主催：東京都

参加費：無料

◎イベント詳細・お申込みは、以下をご確認ください。

https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/kekkon_ouen/

セミナー概要

実施：一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会／マッチングアプリ大学

セミナー講師：ダニエル・ニシ（マッチングアプリ大学 編集ディレクター）

実施時間：13:40~14:00/15:40~16:00

セミナーの特徴

本セミナーは、TOKYO結婚おうえんイベント内のトークショーやヘアアレンジ体験など複数のプログラムのひとつとして開催されます。

マッチングアプリの利用が広がる一方で、「どのサービスを選べばよいのか分からない」「安全面が不安」と感じている方に向けて、ご自身で安全性を判断できるようになるためのポイントを分かりやすく解説します。

主なセミナー内容- 安心安全なマッチングアプリを選ぶための基本的なチェックポイント- 運営会社や本人確認、個人情報管理体制の見極め方- 不正な会員やトラブルを避けるための注意点- 初めてマッチングアプリを利用する際に押さえておきたいポイント

※特定のアプリを推奨する内容ではなく、参加者自身が安全性を判断できる力を身につけることを目的とした内容です。

このセミナーで得られること

マッチングアプリへの不安を正しく解消できる

「本当に安全なのか分からない」「トラブルが心配」といった不安に対し、運営体制や機能から安全性を判断する具体的な視点を身につけられます。

安心して出会いの一歩を踏み出せる

正しい選び方と注意点を知ることで、必要以上に不安を感じることなく、自分に合った出会いの方法を検討できるようになります。

東京都主催イベントならではの信頼性

公的イベントの一環として開催されるため、初めての方でも安心して参加できる環境が整っています。

登壇者プロフィール

ダニエル・ニシ（マッチングアプリ大学 編集ディレクター）

マッチングアプリ大学編集ディレクター「ダニエル・ニシ」

マッチングアプリ特化メディア『マッチングアプリ大学』の編集ディレクター。多数のマッチングサービス利用経験や成功者へのインタビュー経験を活かし、「安全で幸せな出会いを増やす」ことをテーマに出会いのノウハウを発信中。タレントのJOYさんらが出演するYouTube番組『マッチングアプリ大学TV(https://www.youtube.com/channel/UCwG5vGFACMREds_wQvFw7eA)』でも講師として出演し、恋愛や出会いに関するリアルな情報を分かりやすく解説しています。

プロフィール詳細：https://next-level.biz/profile-daniel/

『マッチングアプリ大学』について

マッチングアプリ大学TOPページ

『マッチングアプリ大学(https://next-level.biz/maripita/app/)』 は、株式会社ネクストレベルが運営する国内最大級の「マッチングアプリ」特化メディアです。恋活・婚活・安全な出会いに関する正しい情報を発信し、ユーザーが自分に合ったアプリを選べるよう支援しています。

【運営会社】

会社名：株式会社ネクストレベル

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

代表者：代表取締役 田中大洋

事業内容：Webメディア運営事業、婚活支援事業、SaaS事業

URL：https://next-level.biz/

【運営メディア】

恋活・婚活メディア「マッチングアプリ大学」(https://next-level.biz/maripita/app/)

自治体運営の婚活情報も満載！「マリピタ」(https://next-level.biz/maripita/)

【当社が運営支援を行うメディア】

ミライの天職を見つける転職・お仕事メディア「ミライのお仕事」(https://morejob.co.jp/mirai/)

（運営元：MoreJob株式会社）

【関連リンク】- TOKYO結婚おうえんイベント：https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/kekkon_ouen/- 一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会：https://matchingapps.or.jp/