全国商業高等学校協会主催検定試験１級９種目（全種目）取得者１名輩出　 　　　

　この度、本校商業学科３年 林　羚央（はやし　れお）さんが全国商業高等学校協会（※１）主催の検定試験（※２）全種目（９種目）１級合格を達成しました。昨年の３名に続き、６年連続の９種目合格達成者の輩出となりました。在学中からよく努力し、希望の進路を実現しています。

※１　全国商業高等学校協会は、高等学校における商業教育の発展向上に寄与することを目的として、主務官庁である文部省（現・文部科学省）の許可を得て、昭和31年10月19日に設立され、国の公益法人制度改革に伴い公益認定を受け、平成23年４月１日、「財団法人全国商業高等学校協会」から、「公益財団法人全国商業高等学校協会」へ移行しました。

※２　全商協会の検定試験は、高等学校学習指導要領に示されている内容に準拠して出題されており、長い歴史と輝かしい実績をもつ本協会の検定試験は、広く社会的にも認められており、検定試験の資格を活かし、大学進学や就職に大いに役立っています。

 

１　林さんが合格した検定試験

　１級９種目達成＋商業経済検定全科目合格

　①簿記実務検定　１級

　②財務諸表分析検定　　１部門合格

　③情報処理検定　ビジネス情報部門　１級

　④　　〃　　　　プログラミング部門　１級

　⑤英語検定　１級

　⑥商業経済検定　１級

　　（マーケティング・商品開発と流通・ビジネス法規・ビジネスマネジメント・ビジネス基礎）

　⑦ビジネス文書実務検定　１級

　⑧珠算電卓実務検定　電卓　１級

　⑨　　〃　　　　　　そろばん　１級

　その他　日商簿記検定　２級　ITパスポートなどの資格も取得している　

 

２　全商検定試験１級合格を３種目以上取得した生徒及び上級資格取得者

　　令和８年２月６日（金）現在　３年生65名中

　　１級９種目取得（１名）　　　８種目取得（０名）　　　７種目取得（２名）

　　　　６種目取得（２名）　　　５種目取得（４名）

　　　　４種目取得（２名）　　　３種目取得（５名）

　　商業経済検定全科目合格（１名）　　財務諸表分析・財務会計・管理会計検定全科目合格（０名）

　　日商簿記検定２級取得（３名）　　 ＩＴパスポート（２名）

 

（参考資料）

　　全国の商業に関する学科で学ぶ生徒数　 約17万人

　　令和６年度全国統計　９種目合格者　　　 　77名

　　商業経済検定全科目合格者　　　　　　 　 415名