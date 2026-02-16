グリーンシリカ市場規模、シェアレポート、成長要因および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、『グリーンシリカ市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のグリーンシリカ市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.8%を予測し、2035年末までに5億4590万米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は3億100万米ドルでした。
世界のグリーンシリカ市場は、産業界が従来のシリカに代わる環境的に持続可能な代替材料をますます求める中で、大きな勢いを得ています。グリーンシリカは、もみ殻灰、サトウキビバガス、竹葉などのバイオベースおよび再生可能原料から製造され、従来のシリカ製造に比べて低炭素で廃棄物由来の代替材料を提供します。この動きは、世界的な持続可能性目標やカーボンフットプリント削減に向けた規制強化と整合しています。
地域別では、豊富なバイオマス原料を供給する農業部門の発展、強力な製造基盤、政府の支援政策を背景に、アジア太平洋地域が世界市場シェアの大部分を占めています。北米および欧州も、強力な持続可能性義務、先進的な研究開発、ならびに自動車および産業用途におけるグリーン材料の採用拡大に支えられ、相当なシェアを有しています。
主要な成長要因
環境規制および持続可能性義務
EUのREACH規則や炭素排出削減目標を含む世界的な規制枠組みは、サプライチェーン全体で持続可能な原材料の採用を促しています。排出や化学物質使用に対する規制強化により、従来型シリカと比較してグリーンシリカの魅力が高まり、市場拡大を後押ししています。
自動車およびタイヤ製造からの需要
自動車産業、特にタイヤ製造は、グリーンシリカの最大用途の一つです。環境配慮型シリカは、燃費向上、転がり抵抗の低減、排出基準に関連する効率目標の達成に寄与し、次世代タイヤコンパウンドに不可欠な要素となっています。
循環型経済およびバイオ廃棄物の活用
グリーンシリカの生産は、もみ殻灰などの農業廃棄物を高付加価値の工業材料へと転換し、循環型経済の原則を支援します。この廃棄物から資源へのアプローチは、埋立負担やシリカ製造時のエネルギー使用を削減し、持続可能性を重視する規制当局および最終用途産業の双方にとって魅力的です。
持続可能性意識の高まり
パーソナルケア、塗料・コーティング、建設資材などの分野で、持続可能な原材料の採用が拡大しています。消費者および製造業者の双方がバイオベースおよびグリーン材料を優先する傾向を強めており、グリーンシリカ製造企業にとって従来の産業用途を超えた機会が広がっています。
市場セグメンテーション
タイプ別
グリーンシリカ市場は、以下の製品タイプに分類されます。
沈降シリカ：タイヤおよびゴム用途での広範な使用により最大シェアを占有。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/440
