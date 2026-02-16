セルロース系耐火膨張性コーティング市場規模、シェアレポート、成長要因および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、『セルロース系耐火膨張性コーティング市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびにそれらのGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のセルロース系耐火膨張コーティング市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率4.2%を予測し、2035年末までに9億1700万ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は1億8,900万米ドルでした。
世界のセルロース系耐火膨張性コーティング市場は、防火安全への関心の高まり、厳格な建築基準、そして世界的な建設活動の拡大を背景に、着実に成長しています。2024年におけるセルロース系耐火保護用膨張性コーティング分野の市場評価額は、調査機関や対象範囲によって異なりますが、約5億1,430万米ドルから6億5,800万米ドル超と推定されています。
地域別では、急速な都市化と大規模インフラ開発を背景にアジア太平洋地域が主要な成長エンジンとして台頭しています。一方、北米は厳格な防火規制と受動的防火システムの成熟度の高さにより、伝統的に大きな市場シェアを維持しています。
主要な成長要因
規制強化および防火基準の厳格化
国際建築基準（IBC）、ASTM、EN、その他各国の規格に組み込まれた厳格な建築基準および防火安全基準の採用により、開発業者や建築家は、膨張性コーティングを含む認証済みの受動的防火システムの使用を求められています。これらの規制は、商業施設、公共インフラ、高層住宅建設において特に大きな影響力を持っています。
建設およびインフラ活動の拡大
商業建設、住宅開発、産業施設、インフラプロジェクトの拡大が、防火ソリューションへの堅調な需要を支えています。中国、インド、東南アジアを含む新興国における都市化の進展は建設速度を加速させ、人命および資産を保護する耐火材料の必要性を強化しています。
意識向上および安全遵守
火災災害に伴うコストやリスクに対する建物所有者、請負業者、設計者の意識が高まっています。セルロース系膨張性コーティングなどの受動的防火製品は、生命保護の利点を提供するだけでなく、保険料や規制遵守面での優位性にも影響を与える可能性があり、新築および改修プロジェクトの双方で採用が拡大しています。
環境動向
環境問題や持続可能性への取り組みが製品開発を再形成しています。水性および低VOCの膨張性処方は、多くの市場で支持を集めており、グリーンビルディング基準や環境配慮型調達方針と整合しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341943/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
セルロース系耐火膨張性コーティング市場は、複数の観点から分類できます。
製品タイプ別
水性コーティング：環境規制への適合性および施工の容易さから需要が増加。
溶剤系コーティング：過酷な環境下での耐久性および性能で知られる。
