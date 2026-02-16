【ジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》】むらお・著『砂丘あのころ 茅ヶ崎の懐かしい風景』を発刊。 Amazon売れ筋ランキング（オンデマンド部門）にて2位を獲得。

〈こころとからだの健康〉をテーマに書籍出版を手がけるジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》（本社：東京都渋谷区、代表：片山博文）は、むらお・著『砂丘あのころ 茅ヶ崎の懐かしい風景』を2026年1月29日にAmazonプリント・オン・デマンドで発刊しました。

発刊後の2月14日にはAmazon売れ筋ランキング（オンデマンド部門）にて2位を獲得しました。





【書籍概要】書籍題名：砂丘あのころ 茅ヶ崎の懐かしい風景著者：むらお分野：音楽エッセイ・郷土史・音楽史・日本童謡判型：B5判並製（ペーパーバック）136ページ本体価格：1350円（消費税込み）発売日：2026年1月29日ISBN: 978-4-910851-10-5Amazon販売ページ：https://amzn.asia/d/08bJUwrk【今作の紹介】砂丘あのころ：心の中の「原風景」を呼び覚ます、音と言葉のノスタルジー「あのころに戻れば、素直になれそう――」忙しい現代を生きる私たちが、ふとした瞬間に置き忘れてきた「心のふるさと」。 本書は、音楽家・むらおが、自身の楽曲『砂丘あのころ』に込めた想いと、その背景にある「懐かしさ」の正体を綴った珠玉のエッセイです。■ 茅ヶ崎の風が運ぶ、時代を超えたメロディ 物語の舞台は、海と松林の香りが漂う神奈川県・茅ヶ崎。 かつて山田耕筰が名曲『赤とんぼ』を書き上げたこの地で、現代のアーティストたちがどのように「過去」と向き合い、新しい歌を紡いでいるのか。桑田佳祐氏による『赤とんぼ』の歌唱、そして著者のライブ活動を通じて、音楽が持つ「記憶の再生装置」としての役割を紐解きます。■ 明日を生きる力になる 「懐かしさ」とは、単なる過去への執着ではありません。 それは、寒い日に食べるクリームシチューのような温もりであり、益子焼の器のように手に馴染む心地よさ。著者は、自身の人生と音楽活動を重ね合わせながら、誰もが持つ「あのころの記憶」がいかに現在の心を穏やかにし、手ぶらで未来へ進むための糧になるかを優しく語りかけます。■ 本書の内容 ・楽曲『砂丘あのころ』の歌詞と、そこに込められた情景 ・童謡『赤とんぼ』のルーツと茅ヶ崎・高砂緑地への想い ・音楽が暮らしに溶け込み、世代を超えて受け継がれることへの願い ・著者・むらおがたどり着いた、人生の締めくくり方と「心のベンチ」。■ こんな方におすすめ・故郷や子供時代の風景を大切にしたい方・合唱や音楽を通じて、誰かと想いを共有したい方・日本の原風景や、茅ヶ崎の文化・歴史に関心がある方 ・慌ただしい日常の中で、心の平穏を取り戻したい方一枚の古い写真を見るように、一曲の懐かしい歌を聴くように。 本書を開いて、あなただけの「砂丘あのころ」を探しに行きませんか？【著者プロフィール：むらお】1965年12月８日生まれ。神奈川県茅ヶ崎市在住。むらお企画代表。一橋大学経済学部（専攻は財政学、石弘光ゼミナール）卒業。1989年に東京海上火災（現在の東京海上日動火災）に入社。約15年連続の海外勤務（サウジアラビア、シンガポール、マレーシア）で、各国の市場調査・新商品開発、現地銀行との合弁会社設立・経営などを経験。二人の娘たちは「帰国しない子女」となり、揃ってカリフォルニアの名門大学を卒業、外資系企業に就職。2014年春に帰国。内部監査部（内部監査士）を経て、2025年12月末に定年退職。退職後、むらお企画代表。趣味でイベント企画・司会、ギター演奏、作曲、エッセイなどの諸活動を行っている。【出版方式について】出版不況の昨今、無名著者の書籍化は電子出版に頼らざるを得ない状況です。が今作は、顧客の注文数のみ印刷製本する『Amazonプリント・オン・デマンド』方式（https://www.amazon.co.jp/POD_プリント_オン_デマンド_/b?ie=UTF8&node=2229003051）によって出版することで出版費用の低廉化を図り、新人や無名の作家に出版機会を与えられる好例となる案件です。またこのAmazonプリント・オン・デマンド方式は、電子書籍では無く紙の書籍であるにもかかわらず、全国に配本するための過剰な在庫や返品による断裁の無駄が完全に省かれる、エコでサスティナブルな出版方法です。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341945/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341945/images/bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341945/images/bodyimage3】

配信元企業：合同会社ひふみ舎

