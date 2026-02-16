女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」にて個人起業家向けAI実践コンテンツ「BrandMe 個人起業家のAI活用100本ノックシリーズ」の掲載を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341933/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年1月13日に個人起業家がAIを実務に活用し専門家として選ばれるための実践コンテンツ「BrandMe 個人起業家のAI活用100本ノックシリーズ」の掲載を開始したことをお知らせいたします。
URL：https://www.active-note.jp/category/chatgpt/
■BrandMe 個人起業家のAI活用100本ノックシリーズとは
本シリーズは、AI時代に人にもAIにも推薦される専門家となることを目的に、個人起業家がAIを活用して専門性・実績・活動内容を明確化し、自身のブランド（BrandMe）を構築するための実践型コンテンツです。
集客にかかる時間を10分の1に、結果を10倍に高めることを目指しながら、女性起業家の集客課題を解決するAI活用方法に特化したアイデアや実践的なヒントを研究・検証し、その結果を体系的に公開しています。
現在Vol.26まで公開しています。
■AI時代に対応したエンティティ設計に基づく情報構造
本シリーズでは、最新AIツールや集まる集客オリジナルGPTs Buddy@iを活用して、発信や商品設計、顧客理解、ブランド構築まで一貫して活用できるAI活用法を解説します。自身の強みや実績を明確化し、AIと人の双方に正しく伝わる情報設計を支援します。
■主な掲載内容
・個人起業家向けAI活用の実践アイデア
・専門性や強みの言語化手法
・発信・集客・商品設計へのAI活用方法
・顧客理解およびコンテンツ制作の最適化
・AI時代における個人ブランド構築の実践
今後も継続的にコンテンツを追加し、個人起業家のAI活用とブランド構築の支援を強化してまいります。
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【現在掲載されいている100本ノックシリーズを一部ご紹介します】
AIを使って自分の権威性を伝える文章を作るプロンプト｜ BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.1
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai100/
AIを使ってYouTubeのサムネをデザイナーレベルで2分で作るプロンプト｜ BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.2
https://www.active-note.jp/chatgpt/youtubesum/
AI活用で「YouTubeSEOを狙いたいのですがタイトルがAIでうまく出てきません」悩む時間をなくそう｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.5
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai-youtubeseo/
AIを使って本業の講座内容からAIに推薦されるYouTube台本のネタを作る方法｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.9
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai-youtube/
お客様の声を頂いたあとAIに紹介される人エンティティと成果エンティティを高める方法｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.11
https://www.active-note.jp/college/voice/
NotebookLMで作る「信頼される企画書」の作り方｜たった10分で作った企画書でご成約に！BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.21
https://www.active-note.jp/chatgpt/notebooklm-3/
【2026年版】NotebookLMのおすすめ拡張機能3選｜作業効率とリサーチ精度が上がるChromeツール BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック Vol.26
https://www.active-note.jp/chatgpt/notebooklm-extensions/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は、2026年1月13日に個人起業家がAIを実務に活用し専門家として選ばれるための実践コンテンツ「BrandMe 個人起業家のAI活用100本ノックシリーズ」の掲載を開始したことをお知らせいたします。
URL：https://www.active-note.jp/category/chatgpt/
■BrandMe 個人起業家のAI活用100本ノックシリーズとは
本シリーズは、AI時代に人にもAIにも推薦される専門家となることを目的に、個人起業家がAIを活用して専門性・実績・活動内容を明確化し、自身のブランド（BrandMe）を構築するための実践型コンテンツです。
集客にかかる時間を10分の1に、結果を10倍に高めることを目指しながら、女性起業家の集客課題を解決するAI活用方法に特化したアイデアや実践的なヒントを研究・検証し、その結果を体系的に公開しています。
現在Vol.26まで公開しています。
■AI時代に対応したエンティティ設計に基づく情報構造
本シリーズでは、最新AIツールや集まる集客オリジナルGPTs Buddy@iを活用して、発信や商品設計、顧客理解、ブランド構築まで一貫して活用できるAI活用法を解説します。自身の強みや実績を明確化し、AIと人の双方に正しく伝わる情報設計を支援します。
■主な掲載内容
・個人起業家向けAI活用の実践アイデア
・専門性や強みの言語化手法
・発信・集客・商品設計へのAI活用方法
・顧客理解およびコンテンツ制作の最適化
・AI時代における個人ブランド構築の実践
今後も継続的にコンテンツを追加し、個人起業家のAI活用とブランド構築の支援を強化してまいります。
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【現在掲載されいている100本ノックシリーズを一部ご紹介します】
AIを使って自分の権威性を伝える文章を作るプロンプト｜ BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.1
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai100/
AIを使ってYouTubeのサムネをデザイナーレベルで2分で作るプロンプト｜ BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.2
https://www.active-note.jp/chatgpt/youtubesum/
AI活用で「YouTubeSEOを狙いたいのですがタイトルがAIでうまく出てきません」悩む時間をなくそう｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.5
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai-youtubeseo/
AIを使って本業の講座内容からAIに推薦されるYouTube台本のネタを作る方法｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.9
https://www.active-note.jp/chatgpt/ai-youtube/
お客様の声を頂いたあとAIに紹介される人エンティティと成果エンティティを高める方法｜BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.11
https://www.active-note.jp/college/voice/
NotebookLMで作る「信頼される企画書」の作り方｜たった10分で作った企画書でご成約に！BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.21
https://www.active-note.jp/chatgpt/notebooklm-3/
【2026年版】NotebookLMのおすすめ拡張機能3選｜作業効率とリサーチ精度が上がるChromeツール BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック Vol.26
https://www.active-note.jp/chatgpt/notebooklm-extensions/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
プレスリリース詳細へ